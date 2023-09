Chaos Inside – The Raven, The Joker And The Machine

Auch in Österreich stehen die Räder nicht still. Die modernen Progressive Metaller Chaos Inside haben im Mai ein neues Werk veröffentlicht. The Raven, The Joker And The Machine ist der zweite Longplayer der Band und löst das Debüt An602 ab. Gestartet war die Truppe drei Jahre nach ihrer Gründung mit der EP Freedom. System. Future. Illusion. Der Sound des Trios ist speziell. Sänger, Gitarrist und Keyboarder Andy Gee treibt seine Kollegen immer wieder in sehr moderne elektronisch versetzte Metal Beats, die den alten progressiven Staub vergangener Jahrzehnte abschüttelt. Neun neue Songs plus ein Bonustitel sollen es in diesem Jahr für Chaos Inside richten.

Als Opener fungiert direkt der Titeltrack The Raven, The Joker And The Machine. Irgendwo zwischen Devin Townsend Project und Ember Falls bringen Chaos Inside ihren ganz eigenen Sound zum Tragen und gehen dabei deutlich poppiger als andere Genrebands zugange. Trotzdem passt das Konzept, die einzelnen Noten kommen gut aus dem Gesamtgebilde zum Tragen und mittendrin immer die Vocals von Sänger Andy Gee. Roman Daucher steuert die Drums und Percussions bei, während die Dritte im Bunde Petra Grooves für die Backvocals und den Bass zuständig ist. Super präsent ist zudem das Keyboard, neben schnelleren Stücken gibt es auch was zum Kuscheln. Die Ballade Demons (Valium Edition) bringt mit seichten Klängen den Hörer durch die Ausgangstür und schließt diese dahinter vorsichtig. Mittendrin satt nur dabei sind die Höhepunkte Lovesong, Old Man und Age Of Sanity. Mir persönlich fehlen noch ein paar Alleinstellungsmerkmale. Ansonsten kann man den Österreichern schon mal zur Entwicklung gratulieren, die nicht nur spürbar, sondern auch hörbar ist. Hört selber mal in den Silberling, vielleicht treffen Chaos Inside genau euren modernen Geschmack.

