Strigoi: präsentieren Fan-erschaffenes 8-Bit-Video zu ‚Carved Into The Skin‘

Aus finsterem Nihilismus und cinematischer Größe entstand Strigoi – eine alles niederschmetternde Kollaboration von Paradise Losts Greg Mackintosh mit dem früheren Extreme Noise Terror und Vallenfyre Bassisten Chris Casket, die letztes Jahr ein Old School Death Metal Biest auf die Menschheit losließen. Abandon All Faith wurde im November 2019 veröffentlicht und Extreme Metal Fans dürfen sich freuen, dass die Band nun verkündete, aktuell an ihrem nächsten Album zu arbeiten. Um die Zeit ein wenig zu vertreiben, haben Strigoi ein kleines 8-Bit-Video zu Carved Into The Skin veröffentlicht, das von ihrem Fan Vladimir Chaplinsky kreiert wurde und hier zu sehen ist:

„Wir wollten diese von einem Fan erschaffene 8-Bit-Version von Carved Into The Skin mit euch teilen. Wer hätte gedacht, dass fieser Death Doom sich auf diese Art und Weise so flott anhört, jetzt brauchen wir eigentlich nur noch ein Abandon All Faith Videospiel dazu. Großen Dank an Vladimir Chaplinsky für diese Version.“ – Greg und Chris

Abandon All Faith – Tracklist:

01. The Rising Horde

02. Phantoms

03. Nocturnal Vermin

04. Seven Crowns

05. Throne Of Disgrace

06. Carved Into The Skin

07. Parasite

08. Iniquitous Rage

09. Plague Nation

10. Enemies Of God

11. Scorn Of The Father

12. Abandon All Faith

Einerseits Nihilistik und Crust, andererseits aber auch filmische Erhabenheit bietend, hat sich Paradise Losts Greg Mackintosh mit dem ehemaligen Extreme Noise Terror– und Vallenfyre-Bassisten Chris Casket zusammengetan, um ein wahrhaft gewaltiges Old School-Death Metal-Biest einzuspielen.

Strigoi sind:

Greg Mackintosh – Leagitarre, Gesang

Chris Casket – Bass

Sam Kelly-Wallace – Rhythmusgitarre (live)

Guido Zima Montanarini – Schlagzeug (live)

