Strock.TV: Protection Of Hate + Local Heroes „Wildcard“ am 25.06.2020 ab 20:00 Uhr im Livestream

Das Coronavirus hat die Welt auch nach Wochen noch im Griff und ein Ende ist längst noch nicht in Sicht. Zwar werden viele Maßnahmen, die zur Eindämmung des Virus eingeführt wurden, nun nach und nach wieder gelockert, doch von Normalität sind wir noch weit entfernt. Für Festivals und weitere Großveranstaltungen sieht es weiterhin düster aus, sie wurden bis zum 31. Oktober untersagt und offenbar bleibt es auch dabei und kann eventuell sogar noch verlängert werden. Damit ist das endgültige Ende für die Festivalsaison 2020 beschlossene Sache. Auch wenn es eine harte Entscheidung ist, die eventuell viele Veranstalter die Existenz kostet, und den Fans viele langweilige Stunden zu Hause beschert, so ist es doch die einzig richtige, denn die Sicherheit und Gesundheit aller muss vorgehen.

Etliche Bands wirken der Langeweile in der konzertfreien Zeit jedoch schon eine ganze Weile entgegen, indem sie Geisterkonzerte/Onlinekonzerte im Netz streamen und so die Konzerte direkt in die Wohnzimmer der Fans verlagern. So kann sich der geneigte Rock- und Metalhead an die Empfehlungen der Regierung halten, braucht trotzdem nicht auf die tägliche Dosis Konzertfeeling zu verzichten und kann mit Flaschenbier und Chips von der Couch aus den rockigen Klängen lauschen. Das ist natürlich keine Entschädigung für die wegfallende Freiluftsaison, aber mehr ist in nächster Zeit wohl einfach nicht drin. In diesen sauren Apfel muss einfach jeder von uns beißen, ob er nun schmeckt, oder faul ist.

Viele Bands haben in den letzten Wochen vorgelegt und natürlich geht es weiter, solange, bis die Bands wieder auf die richtige Bühne können, um mit euch zu feiern. So wird es auch in den nächsten Wochen immer wieder Streamingkonzerte für euer heimisches Wohnzimmer geben.

Nun haben sich auch die Initiatoren von den Berlinern Strock.TV um Caspar Sachsse aufgemacht, sich im Bereich des Livestreaming zu engagieren.

Hier der Pressetext von Strock.TV vom 14.05.2020:

Strock.TV – Stream Of Rock

Der Moshpit unter den Livestreams

Die aktuelle Krise stellt uns alle vor eine nie da gewesene Herausforderung. Die gesamte Kunst- und Kulturlandschaft wurde de facto mit einem Berufsverbot belegt. Während sich die Freunde der elektronischen Tanzmusik und auch die größeren Bands bereits mit eigenen Angeboten aus der Quarantäne gemeldet haben, bleiben gerade für viele Bands die Türen zu.

Mit Strock.TV geht heute ein neues Streamingangebot an den Start. Wir werden euch in diesem Stream Livekonzerte aus den Bereichen Rock, Metal, Indie & Alternative präsentieren und Bands eine Plattform bieten, auf der sie ihre Musik in eure Wohnzimmer bringen können.

Das Ganze ist für uns eine reine Herzensangelegenheit und eine Non-Profit Aktion, die von Freunden und Fans aus Liebe zur Livemusik aufgezogen wird. An dieser Stelle auch direkt ein herzliches Danke an Trinity Music & das Huxley’s Neue Welt, an Rock At Sage, an Camcast, an Futur Film und alle anderen Unterstützenden, ohne die wir dieses Projekt nicht umsetzen könnten.

Zum Auftakt dafür haben wir Euch Nader Rahy und die Berliner Band Haven organisiert. Der erste Stream wird am 28.05. um 20 Uhr live aus dem Huxley’s auf allen gängigen Streaming-Plattformen wie YouTube, Facebook & Twitch übertragen.

Alle Infos zu den Streams findet ihr natürlich auf unseren Social Media Kanälen und auf unserer Homepage.



Link:

www.strock.tv

www.twitch.tv/StrockTV

www.twitter.com/StrockTV

www.instagram.com/streamofrock

www.youtube.com/StrockTV

Protection Of Hate – erdiger Hardcore aus Berlin

www.facebook.com/protectionofhate

www.protectionofhate.de

Local Heroes „Wildcard“

www.facebook.com/localheroes.de/

Local Heroes ist der größte europäische nicht-kommerzielle Bandcontest. Wir holen eine Band aus dem Berliner Vorentscheid auf die Strock Bühne. Die Entscheidung fällt an diesem Wochenende.

Der Livestream mit Protection Of Hate + Local Heroes „Wildcard“ wird am 25. Juni 2020 ab 20:00 Uhr live auf www.youtube.com/StrockTV zu sehen sein.

Hier der Facebook-Link zur Veranstaltung: https://www.facebook.com/events/209253713518001/