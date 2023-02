Tanzwut – Silberne Hochzeit

Am Freitag erschien das lang erwartete Album Silberne Hochzeit der deutschen Band Tanzwut. Bekannt für ihre einzigartige Mischung aus Neue Deutsche Härte und Mittelalter Rock, liefern die sieben Musiker um Sänger Teufel mit diesem Album erneut eine energiegeladene Mischung aus treibenden Rhythmen, düsteren Gitarrenriffs und mitreißenden Melodien. Passend zum 25-jährigen Bandjubiläum haben sie zwölf Hits zusammengetragen, um euch auf ein Neues mit ihnen zu begeistern. Leicht ist es den Musikern nicht gefallen. Unter dem Label NoCut Entertainment haben Tanzwut mit einer Gesamtspielzeit von 48 Minuten aus all ihren Epochen Liedgut zusammengetragen. Damit präsentieren sie eine breite Palette an Stimmungen und Emotionen, von düsteren und aggressiven Stücken wie Labyrinth und Ihr Wolltet Spaß bis hin zu einfühlsamen Balladen wie Dämmerung und Niemals Ohne Dich. Mittendrin warten die Hits Meer oder Vulkan. Gesellschaftliche und politische Themen werden erneut angesprochen und kritisch hinterfragt. Zwischen der ganzen Ernsthaftigkeit verstecken sich, wie man es von Tanzwut gewohnt ist, viele bunte Melodien und gesellige Riffs. Party, Leidenschaft und Nostalgie dürfen bei einem solchen Geburtstag eben nicht fehlen. Tanzwut haben auch nach den zweieinhalb Jahrzehnten Bandgeschichte nichts von ihrer Energie und Kreativität eingebüßt. Vor allem neue Fans kommen jetzt mit diesem Querschnitt auf ihre Kosten. Sammler und Die-Hard-Fans werden sich jedoch auch wie gehabt ihre Version von Silberne Hochzeit sichern. Meilensteine der Bandgeschichte am laufenden Band machen Lust auf die kommenden Konzerte im April und Mai, die leider nur auf die größten Städte der Republik zielen. Wer jedoch die authentische Truppe um Teufel, Der Zwilling, Shumon “Zack” und die anderen vier Spielleute kennt, weiß, dass auch weitere Stationen über den ganzen Sommer mit verschiedenen Aufmachungen geplant sind. Bis dato kann man die Klassiker laut aufdrehen. Für meinen Geschmack kommen jedoch Anhänger der ersten Stunde etwas zu kurz. Zumindest Bonusmaterial wie ein Interview wäre erstrebenswert gewesen. So bleibt es beim abschließenden Nein Nein. Außer man greift zur limitierten, auf 666 begrenzten Fanbox.

