TFM-Video: The Kings Choice – Angriff auf Norwegen – Trailer ist online!

Release: 14.4.17 (BluRay, DVD…)

Erik Poppes eindringlicher Film THE KING’S CHOICE basiert auf einer wahren Story über die drei dramatischen Tage im April 1940, in denen sich der norwegische König einem grausamen Ultimatum Nazi-Deutschlands stellen muss: Kapitulation oder Tod! Bald zwingen deutsche Soldaten und die Luftwaffe die königliche Familie zur Flucht aus der Hauptstadt. Nicht wissend, ob sie sich jemals wiedersehen werden, teilt sich die königliche Familie auf. Während Kronprinzessin Märtha gemeinsam mit den Kindern nach Schweden flieht, bleiben König Haakon und Kronprinz Olav in der Heimat, um die Deutschen zu bekämpfen.

Nach dreitägigem Katz-und-Maus-Spiel mit den Deutschen trifft König Haakon eine schicksalhafte Entscheidung, die ihn, seine Familie und viele Norweger das Leben kosten könnte…

