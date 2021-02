Filmtitel: Bodyguard (Staffel 1)

Sprachen: Deutsch, Englisch

Untertitel: Deutsch, Englisch

Laufzeit: ca. 362 Minuten

Genre: Thriller

Release: 19.02.2021

Regie: Thomas Vincent, John Strickland

Link: https://www.pandastorm.com/

Produktion: Pandastorm Pictures

Schauspieler:

Richard Madden, Keeley Hawes, Gina McKee, Sophie Rundle, Vincent Franklin

In diesem Februar steigt uns eine neue Krimiserie aufs Dach. Mit sechs Folgen startet die erste Staffel von Bodyguard, welche über Pandastorm Pictures seit Mitte Februar zur Verfügung steht. Mit 362 Minuten kommt das drei DVD starke Debüt mit nicht unbekannten Schauspielern wie Richard Madden, Keeley Hawes, Gina McKee, Sophie Rundle oder Vincent Franklin daher. Regie führt das Duo Thomas Vincent und John Strickland. Bodyguard wurde erstmals ab August 2018 auf BBC One ausgestrahlt. In Deutsch wurde nur zwei Monate später bei Netflix nachgezogen. Jetzt gibt es also für alle Sammler die Möglichkeit, einer weiteren Serie ein neues Zuhause zu geben.

Die Story von Bodyguard (Staffel 1):

Der psychisch labile Kriegsveteran David Budd (Richard Madden, Game of Thrones) arbeitet als Personenschützer einer Spezialeinheit der Londoner Polizei. Auf einer Privatreise kann Budd einen Selbstmordanschlag in einem Zug vereiteln und wird daraufhin zum persönlichen Bodyguard der Innenministerin Julia Montague (Keeley Hawes, Line of Duty) befördert.

Die ehrgeizige Politikerin steht für all das, was Budd verachtet – umso mehr, als er Einblicke in die windigen Geschäfte der Politik erhält. Zwischen seiner Überzeugung und seiner Pflicht hin- und hergerissen, wird er immer mehr zur Gefahr für die Sicherheit der Ministerin. Bis ein Anschlag alles verändert…