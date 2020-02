The Night Flight Orchestra: Starten Countdown für „Aeromantic“

Ladies und Gentlemen, nun, da wir mit dem Boarding für Flug Aeromantic, der am 28.02.2020 abhebt, bereits begonnen haben, bittet The Night Flight Orchestra um Ihre Aufmerksamkeit für die Sicherheitseinweisungen:

Heute starten Schweden’s Classic Rock Superstars den Countdown für ihr neues Album mit einer Reihe an Trailern, in welchen Gitarrist David Andersson über die Kabinencrew, die Flugvorbereitungen und wichtige Informationen für die Ankunft am Ziel spricht. Im ersten Teil beantwortet er die Frage: „Was ist ein Aeromantic?“ Schaut euch das Video hier an:

Fünf Trailer werden in den kommenden Tagen veröffentlicht werden. Bleibt gespannt und behaltet die Social Media Auftritte von The Night Flight Orchestra und Nuclear Blast im Auge, um auf dem Laufenden zu bleiben!

Die Band veröffentlichte vor Kurzem ein atmosphärisches Musikvideo für Transmissions. Schaut euch das Video hier an:

Bestellt Aeromantic in zahlreichen Formaten hier vor: https://nblast.de/TNFO-Aeromantic

Bestellt das Album digital vor, um Transmissions sofort zu erhalten (nur via Amazon und iTunes) oder sichert euch das Album über Spotify, Apple Music & Deezer.

Hört euch Transmissions und andere neue Singles in der NB New Releases Playlists an:

http://nblast.de/SpotifyNewReleases / http://nblast.de/AppleMusicNewReleases

The Aeromantic Experience

w/ One Desire

06.03. UK London – Islington Assembly Hall

07.03. D Bochum – Matrix

08.03. F Paris – La Machine du Moulin Rouge

09.03. F Toulouse – Le Metronum

10.03. E Madrid – Mon

11.03. E Barcelona – Salamandra

12.03. F Lyon – CCO Villeurbanne

13.03. CH Buchs (SG) – Krempel

14.03. CH Pratteln – Z7

15.03. I Milan – Legend Club

16.03. D Aschaffenburg – Colos-Saal

17.03. D Hanover – MusikZentrum

18.03. NL Nijmegen – Doornroosje

19.03. D Hamburg – Markthalle

20.03. D Munich – Backstage (Werk)

21.03. A Vienna – Szene

22.03. H Budapest – Dürer Kert

24.03. D Saarbrücken – Garage

25.03. D Mannheim – MS Connexion Complex

26.03. D Leipzig – Hellraiser

27.03. D Nuremberg – Hirsch

28.03. D Berlin – Columbia Theater

02.04. S Stockholm – Nalen

08.04. S Gothenburg – Trädgår’n

10.04. S Helsingborg – The Tivoli

18.04. A Salzburg – Wildstyle & Tattoo Messe

25.04. GR Athens – Gagarin 205

01.05. N Kopervik – Karmøygeddon Metal Festival

29. – 31.05. D Gelsenkirchen – Rock Hard Festival

06.06. CZ Pilsen – Metalfest Open Air

16. – 18.07. FIN Laukaa – John Smith Rock Festival

06.08. UK Derby – Bloodstock Open Air

11.09. USA Atlanta, GA – ProgPower USA *SOLD OUT*

The Night Flight Orchestra sind:

Björn Strid | vocals

Sharlee D‘ Angelo | bass

David Andersson | guitar

Jonas Källsbäck | drums

Sebastian Forslund | guitar, percussion, special effects

Anna-Mia Bonde | backing vocals

Anna Brygård | backing vocals

Weitere Informationen:

www.facebook.com/thenightflightorchestraofficial

www.instagram.com/nightflightorchestra

www.twitter.com/nfo_official

www.nuclearblast.de/thenightflightorchestra