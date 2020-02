Enforcer: Kündigen Europa-Tour im Mai mit Skull Fist und Ambush an

Die Kings of the Underground Tour wird im Mai in Europa starten. Enforcer, Skull Fist und Ambush haben sich zusammengetan und Shows in Deutschland, Frankreich, Italien, den Niederlanden, Belgien, Polen, Österreich und Spanien bestätigt.

Olof, Sänger und Gitarrist von Enforcer sagt:

”Wir sind sehr glücklich, diese Tour ankündigen zu können, auf die wir jetzt auch schon eine Weile hingearbeitet haben. ENFORCER, SKULL FIST und AMBUSH, drei der großartigsten Bands einer neuen Generation von Heavy Metal kommen zu euch! Wir von ENFORCER werden Hits aus unserem gesamten Backkatalog in die Setlist packen, wie ein Best-Of aus Neuem und Altem zur Feier von 15 Jahren ENFORCER!”

Und Zach Slaughter von Skull Fist fügt hinzu:

„When the party is over and all the bragging rights are gone, some of us are left standing, some of us are not. At this point it’s all for spiritual glory haha We’ll see you in May Europe with some of the guys that are still left standing!“

Enforcer + Skull Fist + Ambush

Kings of the Underground Tour 2020

07.05. D Weiher – Live Music Hall

08.05. D Dijon – La Vapeur

09.05. I Milan – Slaughter Club

11.05. E Madrid- Caracol

12.05. E Barcelona – Salamandra

13.05. F Montpellier – Secret Place

14.05. D Essen – Turock

15.05. NL Rotterdam – Baroeg

16.05. D Hamburg – Kulturpalast

17.05. B Hasselt – Muziekdroom

19.05. D Berlin – Lido

20.05. PL Warsaw – Voodoo Club

21.05. A Vienna – Viper Room

22.05. D Leipzig – Hellraiser

23.05. D München – Backstage

Mehr zu Zenith:

Die For The Devil OFFIZIELLES MUSIKVIDEO:

Muere Por El Diablo OFFIZIELLES LYRICVIDEO:

https://www.youtube.com/watch?v=4aRHfLRHnw4

Searching For You OFFIZIELLES LYRICVIDEO:

https://www.youtube.com/watch?v=XTOePETOcc4

Voy A Encontrarte OFFIZIELLER TRACK:

https://www.youtube.com/watch?v=Dm-2GiP2xzY

Regrets OFFIZIELLES MUSIKVIDEO:

https://www.youtube.com/watch?v=UBuiWlbX0MI

Ecos OFFIZIELLER TRACK:

https://www.youtube.com/watch?v=WEHC_zVIU_o

Sail On OFFICIAL MUSIC VIDEO:

Zenith – Tracklist:

01. Die For The Devil

02. Zenith Of The Black Sun

03. Searching For You

04. Regrets

05. The End Of A Universe

06. Sail On

07. One Thousand Years Of Darkness

08. Thunder And Hell

09. Forever We Worship The Dark

10. Ode To Death

Bonustrack (nur DIGI!)

11. To Another World (DIVLJE JAGODE-Cover)

Zenith (Spanische Version) – Tracklist:

01. Muere Por El Diablo

02. Zenith Del Sol Negro

03. Voy A Encontrarte

04. Ecos

05. El Fin De Un Universo

06. Navego

07. Mil Años En Las Sombras

08. Rendido Al Trueno Infernal

09. Por Siempre Seguimos La Oscuridad

10. Oda A La Muerte

Die zehn brandneuen Hymnen auf Zenith beglücken die Fans nicht nur mit klassischen Tönen: Erneut haben auch neue Einflüsse Einzug erhalten, die den einzigartigen Sound der Truppe um interessante Facetten zu erweitern wissen. Zudem gibt Neu-Gitarrist Jonathan Nordwall mit dieser Platte seinen Studioeinstand. Gitarrist/Sänger Olof Wikstrand kommentiert: „»Zenith« ist auf jeden Fall unser bislang ambitioniertestes Projekt. Ich schätze, dass wir insgesamt über zweieinhalb Jahre für dessen Songs, Produktion und Aufnahmen aufgewandt haben. Wir sind einfach überglücklich, das Album endlich von der Kette lassen zu können. Nehmt euch in Acht, der ‚Zenith Of The Black Sun‘ erwartet euch.“ Während die Schlagzeugaufnahmen in den Soundtrade Studios, Stockholm stattgefunden haben, wurde der Rest von Zenith in den Hvergelmer Studios, Arvika eingespielt. Produziert wurde das Werk einmal mehr von der Band selbst. Das dazugehörige Artwork stammt vom italienischen Künstler Velio Josto.

Enforcer sind:

Olof Wikstrand | Gesang, Gitarre

Jonas Wikstrand | Schlagzeug, Klavier, Keyboard

Tobias Lindqvist | Bass

Jonathan Nordwall | Gitarre

