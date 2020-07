Filmtitel: Der Überläufer

Sprachen: Deutsch

Laufzeit: ca 171 Minuten

Genre: Kriegsfilm, Drama

Release: 08.05.2020

Regie: Florian Gallenberger

Link: https://www.pandastorm.com/

Produktion: Pandastorm Pictures

Schauspieler:

Jannis Niewöhner – Walter Proska

Małgorzata Mikołajczak – Wanda Zielinski

Sebastian Urzendowsky – Wolfgang Kürschner

Rainer Bock – Wilhelm „Willi“ Stehauf

Bjarne Mädel – Ferdinand „Baffi“ Ellerbrok

Katharina Schüttler – Maria Rogalski

Shenja Lacher – Kurt Rogalski

Florian Lukas – Paul Zacharias

Mathias Herrmann – Helmut Poppek

Adam Venhaus – Zwiczowsbirski

Janusz Cichocki – Pfarrer Jan Kowolski

Wieslaw Zanowicz – Jakub Zielinski

Ulrich Tukur – Ernst Menzel

Leonie Benesch – Hildegard Roth

Alexander Beyer – Martin Kunkel

Jörn Hentschel – Hauptmann Windhorst

Marek Solek – Jegerow

Am 8. Mai 2020 jährte sich das offizielle Ende des Zweiten Weltkrieges zum 75. Mal. Anlässlich dieses historischen Ereignisses wollte Pandastorm Pictures am 17. April 2020 Der Überläufer auf Blu-ray und DVD veröffentlichen. Wie bei vielen Dingen in diesem Jahr konnte das Releasedatum aufgrund der Coronasituation nicht gehalten werden und die Produktion wurde direkt auf den Jahrestag den 8. Mai 2020 gelegt. Der Film wurde vom letzten Juni bis Ende August in Polen und Deutschland gedreht. Die Erstausstrahlung wurde bereits vorab am 8. und 10. April 2020, jeweils 20.15 Uhr im Ersten für das breite Publikum vollzogen. Mit über 4 Millionen Zuschauer ganz sicherlich kein Flop. In fast drei Stunden bringt Regisseurs Florian Gallenberger die Bilder von Siegfried Lenz Romans zum Leben.

FSK ab 12 freigegeben

Die Story von Der Überläufer:

Im letzten Kriegssommer 1944 strandet der junge Wehrmachtssoldat Walter Proska (Jannis Niewöhner) auf dem Weg Richtung Ostfront bei einem Haufen versprengter deutscher Soldaten. Auf verlorenem Posten und von den eigenen Truppen aufgegeben, erteilt der sadistische Unteroffizier Willi Stehauf (Rainer Bock) ihnen im Niemandsland der polnischen Wälder immer menschenverachtendere Befehle.

Eine Begegnung mit der jungen polnischen Partisanin Wanda (Malgorzata Mikolajczak) und Gespräche mit seinem Kameraden Kürschner (Sebastian Urzendowsky) lassen Proska immer stärker an der Richtigkeit seines Auftrags zweifeln. Als die Rote Armee näher rückt, gerät der junge Soldat in Kriegsgefangenschaft und kann sich nur noch retten, indem er zum Feind überläuft…