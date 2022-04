Filmtitel: Der Junge Inspektor Morse (Staffel 8)



Sprachen: Deutsch, Englisch

Untertitel: Deutsch

Laufzeit: ca. 268 Minuten + 26 Minuten Bonusmaterial

Genre: Krimi, Polizei-Serie, Drama, Thriller

Release: 01.04.2022



Regie: Shaun Evans, Roger Allam, Anton Lesser

Drehbuch: Russell Lewis

Produktion: Edel Motion

Link: https://www.edel.com/entertainment/

FSK: Freigegeben ab 12 Jahren

Schauspieler: Shaun Evans, Roger Allam, Anton Lesser, James Braadshwa, Sean Rigby, Abigail Thaw, Caroline O’Neill, Sara Vickers

Edel Motion haben am 01.04.2022 die Staffel 8 von Der Junge Inspektor Morse veröffentlicht. Nach sieben erfolgreichen Auflagen ist beim englischen Krimi immer noch nicht Schluss und deshalb schreibt Russell Lewis weiter fleißig weiter am Drehbuch. Wie schon bei den ersten Staffeln, ist auch die heutige gespickt mit zahlreichen Reminiszenzen und Anspielungen auf populäre Figuren, Filme und Serien. Der britische Humor, gepaart mit dem nordeuropäischen Krimi-Feeling kommt auf fast 270 Minuten und geizt nicht an Bonusmaterial. Wieder mit dabei ist Shaun Evans, den man einfach nicht mehr missen möchte. Gemeinsam mit Roger Allam, Anton Lesser oder auch James Braadshwa zieht er die Zuschauer in den Bann. Jetzt aber springen wir mal fix zum Inhalt von Der Junge Inspektor Morse Staffel 8.

Die Story von Der Junge Inspektor Morse (Staffel 8):

Erschöpft und von den vielen anstrengenden Wochen, Monaten und Jahren gezeichnet, schlingert Endeavour Morse in die nächsten Fälle. In der Mordkommission Oxford gibt es auch Anfang 1971 noch viel zu tun. Stets mit einem Scotch an der Hand, liegt vor ihm eine ganze Reihe an Mordfällen, die ermittelt werden wollen. Durch eine Bombe wurde eine Sekretärin im Lonsdale College getötet. Zudem droht ein unbekannter Anrufer einen Footballstar zu ermorden. Langweile sieht anders aus, auch wenn Inspektor Morse ruhigere Stunden gebrauchen könnte. Das wiederum ist nur die Spitze des Eisberges, die der smarte Ordnungshüter in der achten Auflage zu bewerkstelligen hat. Ein toter Taxifahrer, Priester und Burschenschaftler stehen da ebenso im Drehbuch und setzen weitere Aufhänger. Die Distanz zu seiner Umwelt wird immer größer und schafft einen tiefen Spalt, den er nur schwer kitten kann, schließlich folgt eine Tragödie der Nächsten.