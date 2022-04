Titel: Various Artists: Most Wanted Peace – Benefiz Sampler

Spiellänge: ca. 75 Minuten

Genre: Rock, Hardrock, Metal

Release: 01.04.2022

Label: Metalville Records

Link: https://www.metalville.de/



Tracklist:

Doro – Dedication (I Give Blood) Ugly Kid Joe – No One Survives Kärbholz – Arme Welt Dog Eat Dog – Vibe Cartel Drunken Swallows – Eine Bessere Welt Grave Digger – The Last Supper Artefuckt – Stop War The O’Reillys And The Paddyhats – Ghost Of A Soldier Seraina – Remember You Lionheart – Declaration (Pre-Release Mix) Lee Aaron – Soul Breaker Foghat – Last Train Home Ohrenfeindt – Wenn Der Regen Fällt Siena Root – No Peace Purpendicular – Ghost Solitary – I Will Not Tolerate Mein Kopf Ist Ein Brutaler Ort – Männer In Booten Doppelbock – Wald

Der Most Wanted Peace – Der Benefiz Sampler für die Kinder in der Ukraine wurde am 01.04.2022 bei Metalville Records (Rough Trade) veröffentlicht. Unterstützung fand das Label dafür bei vielen Bands, die jeweils einen Song für den Sampler beigesteuert haben. Auf gut 75 Minuten kommen die 18 Songs, die laut ein Zeichen für den Frieden in die Welt senden. Die Ereignisse, die seit Wochen in der Ukraine andauern, machen uns alle betroffen, fassungslos und fühlen sich weiterhin surreal an. Frauen und Kinder flüchten quer durch Europa – einen solchen Angriffskrieg mussten Generationen auf unserem Kontinent nicht mehr erleben und dennoch ist dieses seit Februar 2022 wieder blanke Realität. Alle Bands wollen gemeinsam mit Metalville Records den Kleinsten helfen. Der Erlös aus dem Verkauf dieser Tonträger wird komplett gespendet. Alle Künstler haben innerhalb von 24 Stunden ihre Zusage gegeben, was noch mal deutlich macht, wie sehr unsere Szene für den Frieden zusammenrückt. Es gibt nur eine klare Botschaft: Peace!

Den Start macht die Queen Of Metal Doro mit Dedication (I Give Blood). Es folgen Ugly Kid Joe und Kärbholz mit ihren Beiträgen. Die Nummer Vibe Cartel der amerikanischen Crossover-Band Dog Eat Dog bringt den Hardcore-Punk an den Start. Eine Bessere Welt wünschen wir uns alle und wird lautstark von Drunken Swallows besungen. Die deutsche Heavy Metal Legende Grave Digger hat ihren Hit The Last Supper für den Sampler freigegeben. Weiter Höhepunkte hören auf Declaration (Pre-Release Mix) von Lionheart, No Peace von Siena Root und Ghost Of A Soldier von The O’Reillys And The Paddyhats. Alle Songs und Bands findet ihr weiter oben in den Informationen.