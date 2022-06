Filmtitel: Brokenwood – Mord In Neuseeland – Staffel 4

Sprachen: Deutsch, Englisch

Untertitel: Deutsch

Laufzeit: ca. 360 Minuten

Genre: Krimi, Thriller, Drama

Release: 27.05.2022

Regie: Helena Brooks

Link: www.edel.com

Produktion: Edel Germany GmbH

Schauspieler:

Neill Rea, Fern Sutherland, Cristina Serban Ionda

Die Krimi-, Thriller- und Dramaserie aus Neuseeland steht mit der vierten Staffel für alle Fans seit Ende Mai über Edel Germany GmbH griffbereit. Mit ein paar Änderungen in der Regie und bei den Schauspielern geht es in die nächsten vier Fälle der Brokenwood – Mord In Neuseeland Storys, die jeweils 90 Minuten ausfüllen. Auch in dieser Staffel muss sich Shepherd mit seinem treuen Ermittlerteam mit skurrilen, mysteriösen und brutalen Verbrechen herumschlagen, die sie bis ans Limit bringen. Geleitet werden die Protagonisten von Helena Brooks. Mit im Schauspielerverbund agieren unter anderem Neill Rea, Fern Sutherland und Cristina Serban Ionda und bringen die Serie auch beim vierten Stapellauf erneut auf die Siegerstraße. Das kann man bereits hier verraten, ohne Spannung herauszunehmen.

Die Story von Brokenwood – Mord In Neuseeland – Staffel 4:

Brokenwood blickt seit Jahren auf 5.000 Einwohner im kleinen wie beschaulichen Dörfchen, das durch diverse Verbrechen immer weiter dezimiert wird. Die liebevoll ausgeschmückten wie umfangreich dargestellten Charaktere setzen, wie in den letzten drei Teilen die Basis, auf die immer wieder aufgebaut wird. Von klassischen Sehnsüchten angetrieben wie Liebe, Rache, Stolz, Lust, Neid, Gier oder Hass kommen immer wieder emotionale Aspekte ins Spiel, die den Zuschauer umgarnen. In der kleinen traumhaften Stadt, die wie gemalt auf starke Kulissen setzt, brechen immer wieder dunkle Verbrechen über das sonst so beschauliche Leben in der Provinz herein. Die vier Titel der einzelnen Folgen Im Freien Fall, Du Sollst Nicht Töten, Die Vogelscheuche und Tödliche Erinnerung lassen tief blicken und haben allesamt spannende Momente, die man sich als Krimiliebhaber und Fan der ersten Teile einmal ansehen sollte.