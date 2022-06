Sabaton: geben Zusatzshow in Frankfurt für die „The Tour To End All Tours“ bekannt

Mit ihrem sehnsüchtig erwarteten zehnten Studioalbum The War To End All Wars im Gepäck kehren Sabaton im Frühjahr 2023 auf Deutschlands Bühnen zurück. Die Konzerte finden April und Mai nächsten Jahres statt. In diesem Rahmen werden Sabaton nun auch ein Zusatzkonzert in Frankfurt spielen.

Die letzten zwei Jahre waren eine herausfordernde, wenn nicht gar bedrohliche Zeit für Bands und Musikschaffende auf der ganzen Welt. Es war eine Zeit der Unsicherheiten, Zweifel und der unterschwelligen Angst, nie wieder zum Status Quo des Tourens zurückkehren zu können.

Doch Sabaton war noch nie eine Band, die sich von schwierigen Umständen leicht zu Fall bringen lässt: Anstatt Visionen und Ambitionen aufzugeben, schmiedete das schwedische Metal-Bataillon zunächst einen imposanten Tourplan – den die Band aufgrund der anhaltend herausfordernden Situation neu aufstellen musste, nun aber ihren Fans aktualisiert für 2023 präsentieren konnte. Und wer ganz sorgsam hinhört, kann vielleicht bereits den Klang bretternder Gitarren und den Donner über dem Kampffeld hören, die epischen Melodien wie Siegeshymnen nach einer gewonnenen Schlacht vernehmen und die Spannung einer herannahenden Sensation spüren: Die Vorzeichen von The Tour To End All Tours.

2023 werden Sabaton ihre bislang spektakulärste Show in Europas größten Arenen zeigen. Fans können sich schon jetzt sicher sein, dass die Band mit den bahnbrechenden Live-Shows der The Tour To End All Tours selbst Geschichte schreiben wird.

Am 4. März 2022 hat die Band ihr neuestes Album, The War To End All Wars, veröffentlicht. Das zweite Konzeptalbum von Sabaton über den Ersten Weltkrieg enthüllt Geschichten, Wunder und Gräueltaten einer der dunkelsten Episoden der modernen Geschichte – und verbindet diese wahren Geschichten mit lautem, brutalem, knochenbrechendem Heavy Metal.

Live Nation Presents

Sabaton

The Tour To End All Tours

22.04.2023 Frankfurt, Festhalle Zusatztermin!

Vorverkauf Frankfurt

PayPal Prio Tickets:

Mi., 29.06.2022, 10 Uhr (Online-Presale, 48 Stunden)

www.livenation.de/paypal

MagentaMusik Prio Tickets:

Mi., 29.06.2022, 10 Uhr (Online-Presale, 48 Stunden)

www.magentamusik.de/prio-tickets

Ticketmaster Presale:

Do., 30.06.2022 10 Uhr (Online-Presale, 24 Stunden)

www.ticketmaster.de/presale

Allgemeiner Vorverkauf Frankfurt:

Fr., 01.07.2022, 10 Uhr

sowie für alle Termine: www.livenation.de/artist-sabaton-3374

www.ticketmaster.de

www.eventim.de

