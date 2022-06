Dead Like Juliet: veröffentlichen Termine für den Sommer

Italiens Metal-Hardcore Bollwerk Dead Like Juliet kündigen ihre Sommer-Shows an. Mit dabei sind Auftritte auf dem High 5ive Summer Fest in Stockholm, Schweden und dem Music Forge Festival in Lich, Deutschland.

30/06 Götheborg, Schweden – Fängelset

01/07 Stockholm, Schweden – High 5ive Summer Fest

23/07 Lich, Deutschland – Music Forge Festival

24/07 Paderborn, Deutschland – Labori

29/07 Warmbronn, Deutschland – Rockxplosion Open Air

26/08 Attnang, Austria – Raw Festival

