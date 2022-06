Lonely Robot: veröffentlichen „Recalibrating“, erste Single aus dem kommenden neuen Studioalbum „A Model Life“

Produzent John Mitchell, hat kürzlich die Veröffentlichung ihres fünften Studioalbums A Model Life für den 26. August 2022 angekündigt. Am 24. Juni wurde die erste Single des Albums, Recalibrating, veröffentlicht. Hört euch den Track jetzt hier an:

John kommentiert: „Ein postapokalyptischer Zusammenbruch … die Welt, die du einst kanntest, ist bis auf den Grund niedergebrannt wie Neros Rom. Das Einzige, was man tun kann, ist, vorwärts zu gehen und seinen Geist neu zu kalibrieren. Neu kalibrieren, wenn man so will.“

Ein Album, das vor Frustration über den Zustand der Dinge strotzt und gleichzeitig erbarmungslos an den Nerven zerrt: A Model Life ist eindeutig das bisher ehrlichste und verletzlichste Lonely Robot-Album. Vom Opener Recalibrating, der über die Folgen einer zerbrochenen Beziehung sinniert, über Digital God Machine – eine sardonische Hommage an alle Keyboard-Krieger – bis hin zum Boys Don’t Cry-Pathos von Rain Kings und dem absurd-bewegenden Duty Of Care zum Thema Adoption bieten diese neuen Songs einen zerstreuten, aber zutiefst emotionalen Soundtrack zu einer rastlosen und unsicheren Welt.

John kommentiert: „Die Produktion von A Model Life war ein Rettungsanker und ein Weckruf am Ende von ein paar persönlich besonders schwierigen Jahren. Die Entstehung des Albums hat mich erkennen lassen, dass das Leben letztlich unbeständig ist und dass das Einzige, was mir Halt und Orientierung gibt, die Musik ist und immer war. Möge das noch lange der Fall sein.“

Als Einzelkämpfer an der vordersten Front der Kreativität steht John Mitchell seit Jahrzehnten an der Spitze des zukunftsorientierten und progressiven Rock. Als Mitglied von so angesehenen Prog-Ensembles wie It Bites, Arena, Frost* und seinen eigenen Projekten Kino und The Urbane ist er zu einem unverzichtbaren Bestandteil der modernen Szene geworden, während seine Referenzen als Produzent für unzählige zeitgenössische Rock-Acts unbestritten sind. Seit 2015 ist John jedoch unter dem Namen Lonely Robot aktiv: ein Soloprojekt, das es ihm ermöglicht hat, seine eigene musikalische Vision durch einige der lebendigsten und faszinierendsten Musikstücke seiner bisherigen Karriere voll zum Ausdruck zu bringen.

