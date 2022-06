The Hellacopters: EP „Through The Eyes Of …“ ist erschienen

Die schwedische High-Energy-Rock’n’Roll-Band The Hellacopters hat am 24. Juni eine EP mit dem Titel Through The Eyes Of The Hellacopters veröffentlicht. Sie enthält die vier Bonustracks, die bisher nur auf der 2CD Box-Edition ihres hochgelobten Comeback-Albums Eyes Of Oblivion erhältlich waren, nämlich Eleanor Rigby (The Beatles Cover), Circus (String Driven Thing Cover), I Am The Hunted (GBH Cover) und I Ain’t No Miracle Worker (The Brogues Cover). Zur Zeit ist die EP nur als digitales Album erhältlich, da die limitierte Auflage von 10“ Vinyls bereits ausverkauft ist!

Hört euch Through The Eyes Of … hier an: https://hellacopters.bfan.link/through-the-eyes-of-EP

The Hellacopters – Live in Concert 2022

3 Jul – Bilbao, Bilbao Bizkaia, Spanien

29 – 30 Jul – Reymire, Schweden

19 Jul – Athen, Release Athen, Griechenland

22 Jul – Ullevi, Göteborg, Schweden

w/ Iron Maiden, Airbourne

30. Juli – Rejmyre, Skogsröjet, Schweden

6 Aug – Pori, Porispere, Finnland

27 Aug – Hamburg, Damage Done Fest, Deutschland

19 Nov – Eindhoven, Helldorado, Niederlande

21 Nov – Köln, Palladium, Deutschland

w/ Kadavar & The Datsuns

22 Nov – Berlin, Columbiahalle, Deutschland

w/ Kadavar & The Datsuns

(Weitere Termine werden noch bestätigt!)

