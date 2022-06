Cabal: kündigen ihr neues Album „Magno Interitus“ an und veröffentlichen das Video zu „Exsanguination

Am 24. Juni ist der längste Tag des Jahres, gefolgt von einer kurzen, magischen Nacht: Mittsommer. Es ist die perfekte Zeit, um mit Blumen und Pflanzen zu feiern, unbeschwert und in ekstatischer Freude mit den Liebsten. Doch dieses Jahr lauert etwas Dunkles unter den Blumenkränzen – bereit, den Aufstand der brutalsten Metal-Kraft anzukündigen, die Dänemark je auf die Welt losgelassen hat.

Gepriesen als eine der vielversprechendsten und interessantesten Bands in der dänischen Deathcore-Szene, machen sich Cabal bereit, eine neue Ebene in ihrer bisher beeindruckenden Karriere zu betreten, die in letzter Zeit durch gepumpte Liveshows neben Bands wie Lorna Shore oder Nasty gekrönt wurde. Vergangenen Freitag kündigte die Band ihren neuen Longplayer Magno Interitus an, der am 21. Oktober über Nuclear Blast erscheinen wird.

Cabal erklären:

„Das Album Magno Interitus – was übersetzt so viel wie der große Verfall bedeutet – wurde während der Pandemie geschrieben, als wir das Gefühl hatten, dass alles direkt vor unseren Augen zusammenbricht, sowohl im großen Rahmen als auch auf einer viel persönlicheren Ebene. Die meisten Songs dienen also als Ventil für all die Emotionen, die wir in dieser Zeit empfunden haben, was auch der Grund dafür ist, dass dies vielleicht nicht das erbaulichste Album ist, das je produziert wurde. Das Album wurde von unserem eigenen Chris Kreutzfeldt aufgenommen, produziert, gemischt und gemastert.“

Das Album wird als Digipak [limitierte Auflage], schwarze Single-LP, kristallklare mit goldener Single-LP [limitiert auf 500 Stück, Mailorder + Großhandel exklusiv], goldene + schwarze marmorierte Single-LP [limitiert auf 500 Stück, USA-exklusiv], kristallklare mit roter + schwarzer Splatter-Single-LP [limitiert auf 300 Stück, Bandshop-exklusiv] und auf allen Streaming-Plattformen erhältlich sein.

Magno Interitus hier vorbestellen:

https://cabal.bfan.link/magno-interitus.ema

Die Ankündigung von Magno Interitus kommt mit einem Track, der nicht besser zu diesem besonderen Tag passen könnte. Hört euch den Track zu Exsanguination hier an:

Cabal Live

w/Knocked Loose, Thrown, Lifesick

27.06. SE Malmö – Babel

28.06. SE Stockholm – Slaktkyrkan

29.06. NO Oslo – John Dee

30.06. SE Göteborg – Valand

Avocado Bookings präsentiert: Impericon Never Say Die! Tour 2022

feat.: Suicide Silence, After The Burial, Currents, Spite, Invent Animate, Cabal, Boundaries

05.11. DE Köln – Essigfabrik

06.11. NL Dordrecht – Bibelot

08.11. UK Bristol – SWX

09.11. UK Birmingham – The Mill

10.11. UK Glasgow – Garage

11.11. UK Manchester – Club Academy

12.11. UK London – The Electric Ballroom

13.11. BE Antwerpen – Zappa

15.11. DE Hamburg – Gruenspan

16.11. DE Hannover – Faust

17.11. DE Berlin – SO36

18.11. PL Breslau – Zaklete Rewiry

19.11. DE Leipzig – Felsenkeller

20.11. CZ Prag – Futurum

22.11. AT Wien – Arena

23.11. IT Mailand – Circolo Magnolia

24.11. DE Stuttgart – LKA

25.11. CH Pratteln – Z7

26.11. DE München – Backstage

27.11. DE Wiesbaden – Schlachthof

Mehr Infos zu Cabal könnt ihr hier nachlesen:

Cabal -Line-Up:

Andreas Bjulver Paarup – Gesang

Christian Hammer Mattesen – Gitarre

Chris Kreutzfeldt – Gitarre

Malthe Strøyer Sørensen – Bass

Nikolaj Kaae Kirk – Schlagzeug

CABAL online

https://www.instagram.com/cabalcph/

www.facebook.com/cabalcph

www.cabalcult.com