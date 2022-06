Anthrax: veröffentlichen zweiten Live-Track/Video „The Devil You Know“ aus dem Livestream-Konzert von „XL“

Vergangenen Freitag veröffentlichten Anthrax ihren Track The Devil You Know live, als zweite „Vorgeschmack“-Single/Musikvideo aus dem Livestream-Konzert XL zum 40-jährigen Jubiläum der Band. Die Veröffentlichung wird in Großbritannien/Europa am 15. Juli digital erhältlich sein (Nuclear Blast), gefolgt von einer Blu-Ray-Veröffentlichung (inkl. 2CD + 1Blu-Ray) am 22. Juli. In Nordamerika wird es am 15. Juli auf Blu-Ray/CD/Digital erhältlich sein (Megaforce).

XL vorbestellen: hier

The Devil You Know live streamen/kaufen: hier

Seht Sie euch das Livevideo zu The Devil You Know hier an:

The Devil You Know war die erste offizielle Singleauskopplung aus dem hochgelobten 2011er-Album Worship Music und wurde von den Medien als herausragendes Stück gefeiert. Der Rolling Stone bezeichnete ihn als „… eine unerbittlich schwere Nummer… so aggressiv und strafend, wie man es von der Band erwarten würde, aber mit einem Hauch von AC/DC-Schwung der alten Schule“, während Loudwire schrieb, er sei „süchtig machend und treibend … Scott entfesselt das Riff des Jahres.“

Die Tracklist zu XL findet ihr hier:

Anthrax feierten letztes Jahr, am 18. Juli 2021, ihr 40-jähriges Bestehen, mussten aber aufgrund von Covid ihre globale Tournee absagen, die die Band geplant hatte, um ihren Meilenstein mit ihren Fans auf der ganzen Welt zu feiern. Die Band – Joey Belladonna, Scott Ian, Frank Bello, Charlie Benante und Gitarrist Jon Donais – befindet sich gerade mal sechs Monate in ihrem 41. Jahr, als sie sich endlich auf die globale Jubiläumstour begeben. Ende Juli starten Anthrax ihre 26-tägige Co-Headline-Tour durch Nordamerika mit Black Label Society, die von Hatebreed begleitet wird. Ende September geht es dann nach Großbritannien und Europa, um eine fünfwöchige Tour mit Municipal Waste zu headlinen. Tickets und VIP-Pakete können unter anthrax.com erworben werden.

Anthrax– UK/Europatournee 2022

w/ Special Guests Municipal Waste

27.09.22 UK Birmingham @ O2 Academy

29.09.22 UK Manchester @ Academy

30.09.22 UK Glasgow @ O2 Academy

01.10.22 UK Newcastle @ O2 City Hall

03.10.22 UK Leeds @ O2 Academy

04.10.22 UK Nottingham @ Rock City

06.10.22 UK Bristol @ O2 Academy

08.10.22 UK London @ O2 Academy Brixton

10.10.22 BE Brüssel @ Ancienne Belgique

11.10.22 NL Tilburg @ 013

13.10.22 FR Paris @ Bataclan

14.10.22 DE Oberhausen @ Turbinenhalle

15.10.22 DE Leipzig @ Werk 2

17.10.22 DK Kopenhagen @ Vega Main Hall

18.10.22 SE Göteborg @ Tradgarn

19.20.22 SE Stockholm @ Annexet

21.10.22 FI Oulu @ Tullisali

22.10.22 FI Turku @ Logomo

23.10.22 EE Talinn @ Kultuurikatel

25.10.22 PL Warschau, @ Stodola

26.10.22 DE Frankfurt @ Batschapp

27.10.22 DE Stuttgart @ LKA Longhorn

29.10.22 CZ Brno @ Sono

31.10.22 HU Budapest @ Babra Negra

01.11.22 HR Zagreb @ Kulturfabrik

02.11.22 AT Wien @ Arena

04.11.22 IT Mailand @ Alcatraz

05.11.22 CH Zürich @ Komplex

Mehr Infos zu Anthrax könnt ihr hier nachlesen:

Anthrax online:

www.anthrax.com

https://www.instagram.com/anthrax/