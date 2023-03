Dead Like Juliet: kündigen neues Album an und veröffentlichen eine neue Single

Dead Like Juliet haben ihr neues Album Stand Defiant angekündigt, welches am 5. Mai erscheinen wird. Pre-Orders und Bundles sind ab dem 9. März auf ihrer Website erhältlich.

Die Albumankündigung folgt auf die gerade erschienene Single Godkiller, welche hier angehört werden kann:

Der Track ist eine unerbitterlich explosive Hymne welche schmetternde Gitarrenriffs, brachiale Breakdowns, bissige Lyrics und die klassischen Dead Like Juliet Gang-Singalongs vereint. Mit Godkiller rechnet die Band mit allen fundamentalistischen Religionen ab, indem Gott auf metaphorische weise getötet wird. Sänger Ale Thurner erklärt: “Wenn wir frei und in Frieden leben wollen müssen wir jede Religion ablehnen, die unsere Gesellschaft in Klassen unterteilt und beherrscht. Es ist ein Lied für alle Menschen, die aus religiösen Gründen verfolgt und getötet wurden und immer noch werden.”

Die Band wird ab dem 20. April, zusammen mit InVisions, Earth Caller und Aviana auf ihrer Corporation Tour supporten. Die Tour endet zwei Tage nach der Veröffentlichung des Albums.

Nach diesem Trip werden Dead Like Juliet im Sommer auch einige Festivalauftritte absolvieren, darunter das Nova Rock Festival, das Rock Am Ring Festival und das Open Air Gaul.

Stand Defiant Tracklist:

1. Backs Against The Wall

2. Your Song

3. Let Me Die For You

4. Lioness

5. Godkiller

6. Facing Death

7. Falling Together

8. Light In The Dark

9. Rise Up!

10. Doomed

Corporation European Tour 2023

Aviana + InVisions + Earth Caller + Dead Like Juliet

20.04 Hamburg, DE @ Indra

21.04 Münster, DE @ Sputnikcafe

22.04 Cologne, DE @ MTC

23.04 Utrecht, NL @ De Helling

25.04 Berlin, DE @ Cassiopeia

26.04 Dresden, DE @ Chemiefabrik

27.04 Poznan, PL @ Pod Minoga

28.04 Warsaw, PL @ Hydrozagadka

29.04 Prague, CZ @ Rock Cafè

30.04 Budapest, HU @ Dürer Kert

01.05 Vienna, AT @ Viper Room

03.05 Münich, DE @ Backstage

04.05 Brugg, CH @ Piccadilly

05.05 Frankfurt, DE @ Das Bett

06.05 Schweinfurt, DE @ Stattbahnhof

07.05 Heerlen, NL @ Nieuwe Nor

About Dead Like Juliet:

Dead Like Juliet ist Einheit, Resistenz, Rebellion, Mitgefühl, Solidarität. Durch ihre Musik drücken sie ihre Ansichten von Gleichheit und Menschlichkeit aus. Ihre Songs sind hart, roh, brutal und ehrlich; Die Band ist da um etwas zu bewegen. Kennzeichnend für die Italienisch/Österreichische Metal Band Dead Like Juliet sind eingängige Hooks und Singalongs, harte Growls und groovige Gitarren-Riffs. Im Gegensatz zu den meisten anderen Hardcore- Bands runden sie ihren Sound mit atmospherischen und unverkennbaren Keyboardflächen ab. Die Texte behandeln politische, persönliche und philosophische Thematiken. Dead Like Juliet überzeugen bei jeder einzelnen Live-Show mit ihrer gebündelten Energie und und schweißtreibender Performance. Das erste Full-Length Album Stranger Shores wurde 2018 veröffentlicht und brachte die Band zu über 200 Clubshows, Undergroundshows und Festivals in über 20 Ländern in Europa und Großbritannien. 2023 gehen DLJ wieder auf Europatour. Sie supporten Aviana zusammen mit InVisions und Earth Caller. Dead Like Juliet setzen sich geschlossen gegen Faschismus, Rassismus und jede Art von Diskriminierung ein. Ihr neues Album Stand Defiant erscheint am 5. Mai 2023.

