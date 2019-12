Zyphra – Revolución

Artist: Zyphra

Herkunft: Madrid, Spanien

Album: Revolución

Spiellänge: 49:20 Minuten

Genre: Heavy Metal, Hard Rock

Release: 25.10.2017

Label: Eigenproduktion

Links: https://www.facebook.com/pg/zyphraoficial

https://zyphra.bandcamp.com/

Produktion: Samuel Castillo

Bandmitglieder:

Gesang (Lead) – David Aldana

Gitarre und Backgroundgesang – Samuel Castillo

Gitarre – Javier Valdericeda

Bass – Héctor Cobo

Schlagzeug – Christian Fernández

Tracklist:

1. Intro (Instrumental)

2. Revolución

3. Dentro Del Cristal

4. Para Siempre

5. Hijos De La Ira

6. Frío

7. Inmortal

8. En La Frontera

9. La Muerte De Un Poeta

10. Reina De Corazones

11. Vivo En Madrid

Sie kommen aus Spanien und spielen Heavy Metal, Hard Rock. Was will man mehr, um einen guten Anfang zuhaben. Sei es, wie es wolle, Heavy Metal heißt der Aggregatzustand, der hier ganz ausgebreitet wird. Die Songs galoppieren metallisch daher. Im Vergleich zu vielen, allzu bekannten Bands in den letzten Jahren, entwickelte sich ihr Sound über die Jahre hinweg stetig weiter. Auch dieses Album überrascht durch einige Knaller, die sich hören lassen können, ohne dass man spanisch zu können braucht. Der gleichnamige Titel Revolución zieht euch sofort in den Bann und vor allem in ihre ganz eigene Revolution.

Zyphra bestechen durch klaren Gesang des Sängers David Aldana und gefällige Gitarrensoli der Gitarristen Samuel Castillo und Javier Valdericeda. Auch der Drum mer Christian Fernández beweist perfektes Timing in allen Liedern, so, wie auch der Bassist Héctor Cobo. Eingängige Melodien machen die Sprachbarriere nicht im Geringsten hinderlich. Das Album verzaubert einen gerade durch das Spanische sofort.

Dentro Del Cristal ist eine wundervolle Hard Rock Ballade mit einem beeindruckenden Gitarrensoli. Inmortal zieht euch in die ägyptische Mythologie und besingt die Götter Ra, Osiris, Imothep den Hohepriester und viele mehr.

Allzu viel vorwegnehmen wollen wir euch aber auch nicht – also überzeugt euch selbst. Wenn ihr auf der Suche nach einer wirklich tollen Heavy Metal, Hard Rock Band seid und sie nicht aus den typischen Ländern wie USA oder Deutschland kommen soll, legen wir euch Zyphra wärmstens ans Herz!