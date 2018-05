The Clouds Will Clear veröffentlichen Video zu Live-Session im Cold Skin Studio

Die aus Frankfurt am Main stammende Post Rock-Band The Clouds Will Clear hat zum Song In Cycles ein Video ihrer Live-Session im Cold Skin Studio in Eisenach veröffentlicht. Dieser Song stammt vom Debütalbum der Band, dessen Veröffentlichung via Tonzonen Records für den Herbst dieses Jahres geplant ist. Das Album wird dann als CD, auf Vinyl und digital erscheinen, das Coverartwork wurde von Hummelgrafik gestaltet, und die Pre-Order-Phase wird im Sommer starten.

The Clouds Will Clear sind besetzt mit Angelo (Gitarren, Synthesizer, Samples), Tobi (Gitarren, Synthesizer), Andi (Bass) und Gerold (Schlagzeug, Visuals). Im August 2014 wurde komplett in Eigenregie die selbstbetitelte Debüt-EP veröffentlicht. Auf der Bandcamp-Seite von The Clouds Will Clear kann man sich das gute Stück anhören und natürlich auch gern bestellen (https://thecloudswillclear.bandcamp.com/album/the-clouds-will-clear-ep).

Und hier kommt nun als Appetizer auf das anstehende Album das Video zur Live-Session von In Cycles:

