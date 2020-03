The Committee: kündigen neues Album für 2020 an

The Committee haben in den vergangenen Jahren für einige Highlights gesorgt. Neben ihrem Debütalbum Power Through Unity (2014) und dem ebenfalls hochgelobtem Nachfolger Memorandum Occultus (2017) hat sich die international besetzte Band vor allem Live einen ausgezeichneten Namen erspielt. Utopian Deception wird nun das dritte Werk heißen, dass sich ist eine Reise in die Welt des Social Engineering, der Manipulation, des Betrugs und der Herrschaft. Dem Verstand und der dahinter stehenden Technologie werden Fesseln angelegt. Das dritte Album wird erneut via Folter Records erscheinen. Aufgrund der aktuell allseits bekannten Situation ist noch kein genaues Veröffentlichungsdatum terminiert.

Albumcover und Tracklist stehen aber bereits fest.

Utopian Deception Tracklist:

1. Awakening – Unimaginable

2. Lexi-Con – Radical

3. Infection – Sensible

4. Harrowing The Sane – Popularization

5. Ossification – Law

6. Ashes – Norm

Alle weiteren Informationen findet ihr hier:

