The Dead Daisies: EU Summer Tour 2022

The Dead Daisies versprechen uns einen heißen Sommer und kündigen eine ausgedehnte Europatournee an und das natürlich im Daisies-Style!

Die ersten Termine sind eine Kombination aus Arena- und Amphitheater-Shows mit Judas Priest, Foreigner und Whitesnake sowie Auftritten bei einigen der bekanntesten Festivals wie dem Graspop Festival in Belgien oder dem Hellfest in Frankreich.

Die Tour startet in Deutschland und wird auch Headliner-Shows vier Städten beinhalten, außerdem freut man sich im Camp der Dead Daisies über die Rückkehr ihres Drummers Brian Tichy, der erstmals wieder seit 2018 zusammen mit Glenn, Doug und David zu sehen sein wird. Insgesamt können wir uns auf 14 Auftritte in Deutschland von Juni – August freuen.

https://www.myticket.de/de/the-dead-daisies-tickets

„Was für ein großartiger Start ins Jahr 2022. Ich freue mich darauf, mich hinter das Schlagzeug zu setzen und mit meinen guten Freunden Doug Aldrich, Glenn Hughes und David Lowy von The Dead Daisies zu rocken! Ich freue mich darauf, euch alle dieses Jahr auf Tour zu sehen!“– Brian Tichy

Die anstehenden Gigs werden ein Fest für alle Rockfans, die sich auf ihre Daisies-Hits, Songs vom aktuellen Album Holy Ground und auch auf ein paar ganz neue Tracks freuen können.

„Hallo ihr Lieben, wir können es kaum erwarten, diesen Sommer nach Europa zu kommen und wieder für euch alle zu spielen. Es gibt so viele schöne Städte auf der Tour auf die wir uns freuen. Wir sind gerade dabei, eine neue Platte aufzunehmen, also wer weiß, vielleicht werden wir auch ein paar neue Songs im Gepäck haben!“ – Glenn Hughes

Die Band befindet sich derzeit in L.A., um mit Produzent Ben Grosse ihr sechstes Album aufzunehmen, das im August erscheinen soll. Die erste Single wird Ende Mai veröffentlicht, passend zum Tourstart Anfang Juni.

„Es ist schon viel zu lange her, dass wir live gespielt haben, und ich kann es kaum erwarten wieder loszulegen … aber zuerst machen wir die neue Platte fertig, wir sehen uns bald! Holt euch so schnell wie möglich eure Tickets! We are coming for ya!!“ – Doug Aldrich

The Dead Daisies, das sind Glenn Hughes (Deep Purple/Black Country Communion) Gesang und Bass, der Leadgitarrist Doug Aldrich (Whitesnake/Dio), der Rhythmusgitarrist David Lowy (Mink/Red Phoenix) und der Schlagzeuger Brian Tichy (Foreigner/Ozzy Osbourne) und ein Garant für energiegeladene Rockshows, die niemand ohne zufriedenes Grinsen verlassen wird.

The Dead Daisies sind der lebende Beweis dafür, dass Rock lebendig ist und bleibt!