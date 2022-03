Total Thrash – The Teutonic Story: startet am 09.06.2022 im Kino

Im Kino spielt die Musik. Der Dokumentarfilm Total Thrash – The Teutonic Story präsentiert uns eine temporeiche Reise durch die Annalen des Thrash Metals in Deutschland – von der Evolution in den 80er-Jahren im Ruhrpott über die experimentellen Phasen in den 90ern bis hin zur Revolution des Genres in der Gegenwart.

Klingt geil? Wird noch besser! Denn Total Thrash startet am 9. Juni bundesweit im Kino begleitet von einer ausgedehnten Tour in über 30 Städten in Anwesenheit des Regisseurs, des Filmteams sowie der Protagonist:innen.

Eine Übersicht der teilnehmenden Kinos findet ihr hier und auf der offiziellen Website zum Film. Dort gibt es auch Angaben zur Clubtour von Total Thrash.

Die offizielle Weltpremiere findet am 31. Mai 2022 in der Lichtburg in Essen statt. Danach tourt Total Trash durch die Kinos in Deutschland. Im Anschluss an die Sondervorführungen gibt es in den jeweiligen Städten Autogrammstunden in lokalen Hardrock- und Metalclubs mit Bandmitgliedern von unter anderem Traitor, Sodom, Rezet, Hate Squad, Holy Moses und Spellbound.