The Hirsch Effekt: kündigen neue EP „Solitaer“ an

Die deutsche Progressive Metal Größe The Hirsch Effekt hat mit Solitaer eine brandneue EP für den 26. August 2022 angekündigt.

Die Social Distancing Einschränkungen der Corona Zeit veranlassten die Band hierfür zu einem radikalen Schritt: Was wäre, wenn man sich für die nächste Veröffentlichung nicht nur alleine aufnehmen, sondern auch die Songs alleine schreiben würde? Je ein Song pro Bandmitglied. So entstand das Konzept zu Solitaer, was “einzeln lebend” bedeutet und somit das Antonym zu gregär, dem Titel der vorherigen EP, darstellt. Social-Distancing als Songwriting-Konzept. Die Meinung der anderen Bandmitglieder war zwar erwünscht, brauchte aber keinen Einfluss auf das Schaffen der drei Musiker zu nehmen. So sind drei Songs entstanden, die zwar alle typische Merkmale erkennen lassen, die Teil der Hirsch Effekt-Rezeptur sind, sich aber doch vom typischen The Hirsch Effekt-Material unterscheiden. Das Ergebnis klingt nicht nur nach einem extrem spannenden Experiment, sondern eben auch sehr extrem. Abgerundet wird die Solitaer EP von einer Bandversion des Songs Gregaer, der ursprünglich als Orchesterversion geschaffen wurde.

Solitaer erscheint als limitierte und nummerierte LP Edition mit schwarzem Vinyl, Exklusive Napalm Records Shop Version mit farbigem Vinyl, CD Version mit den beiden EP’s Solitaer und Gregaer, Stream und Download. Auch die zuletzt ausverkaufte Gregaer Vinyl EP ist als limitierte Nachauflage nun mit rot farbiger LP wieder erhältlich.

Alle Versionen sind hier vorbestellbar: https://thehirscheffekt.lnk.to/solitaerv

Tracklist Solitaer LP:

Side A

Palingenesis

Nares

Side B

Amorphus

Gregaer (Solitaer Version)

Tracklist Solitaer / Gregaer CD:

Solitaer

1 Palingenesis

2 Nares

3 Amorphus

4 Gregaer – Solitaer Version

Gregaer

5 Natans – Orchestral Version

6 Domstol – Orchestral Version

7 Kollaps – Orchestral Version

8 Gregaer – Orchestral Version

Im September 2022 geht es für das Trio aus Hannover dann endlich wieder auf umfangreiche Solitaer Tour.

Tickets für die Shows gibt es hier: https://www.reservix.de/tickets-the-hirsch-effekt/t8444

11.06.22 DE, Rodgau – Open World

30.06.-04.07.22 UK, Newark-on-Trent – UK Tech-Fest

04.-06.08. DE, Elend – Rocken am Brocken

20.08.22 UK, Bristol – ArcTanGent

02.09.22 DE, Bremen – Tower

03.09.22 DE, Erfurt – Engelsburg

08.09.22 DE, Bochum – Rotunde

09.09.22 DE, Saarbrücken – Garage

10.09.22 DE, Augsburg – Soho Stage

11.09.22 CH, Luzern – Sedel

14.09.22 DE, Leipzig – Naumanns

15.09.22 DE, Marburg – KFZ

16.09.22 DE, Siegen – Vortex

17.09.22 DE, Düsseldorf – Tube

21.09.22 DE, Hamburg – Logo

22.09.22 DE, Wiesbaden – Schlachthof

23.09.22 DE, Göttingen – Exil

24.09.22 DE, Braunschweig – Eulenglück

24.02.23 DE, Rostock – M.A.U Club

25.02.23 DE, Kiel – Die Pumpe

01.03.23 DE, Nürnberg – Z-Bau

04.03.23 DE, Stuttgart – JuHa West

The Hirsch Effekt sind:

Nils Wittrock – Gitarre, Gesang

Ilja John Lappin – Bass, Gesang

Moritz Schmidt – Schlagzeug, Gesang