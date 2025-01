The Ferrymen – Iron Will

Artist: The Ferrymen

Herkunft: international

Album: Iron Will

Genre: Melodic Rock, Melodic Metal, Melodic Power Metal

Spiellänge: 54:00 Minuten

Release: 24.01.2025

Label: Frontiers Music s.r.l.

Link: https://www.facebook.com/TheFerrymenofficial/

Bandmitglieder:

Gesang – Ronnie Romero

Schlagzeug – Mike Terrana

Gitarre, Bass, Keyboard – Magnus Karlsson

Tracklist:

1. Choke Hold

2. Mother Unholy

3. Iron Will

4. Above It All

5. Adrenaline

6. Darkest Storm

7. Dreams And Destiny

8. Dust To Dust

9. The Darkness That Divides

10. Mind Games

11. You’re The Joker

Wenn sich Magnus Karlsson (Primal Fear, Anette Olzon, ex-Allen – Lande), Ronnie Romero (ex-Rainbow, ex-Michael Schenker Feast) und Mike Terrana (ex-Rage, ex-Yngwie Malmsteen, ex-Axel Rudi Pell) zusammentun, dann ist die Erwartung entsprechen hoch. Seit 2016 existiert das Projekt The Ferrymen und liefert mit Iron Will bereits den vierten Longplayer. Kopf der Band ist Magnus Karlsson, der Drummer und Sänger für die Umsetzung seiner melodischen Visionen gesucht und gefunden hat.

Anders als bei Primal Fear geht es bei The Ferryman um Melodien, die gerne mit einer Portion Kitsch, modernen Keyboardklängen und Samples geliefert werden. Der Auftakt Choke Hold macht vom ersten Ton an klar, wo Karlsson und Co. ihre musikalische Welt sehen. Keyboardtöne, seichte Gitarren und der einschmeichelnde Gesang von Romero dürften traditionelle Metaller abschrecken. Chöre und eine Schippe Symphony erklingen zu Mother Unholy. Deutete der Anfang noch auf einen kräftigen, symphonischen Metaller, ist dieser Ansatz spätestens mit dem Einstieg von Romero hinfällig. Im Refrain werden die symphonischen Elemente erneut eingesetzt, sodass ein großer Schwung Pathos mitschwimmt und das Ding wie eine Filmmusik klingt. Der Titeltrack setzt auf modernen, melodischen Hard Rock, wo Instrumente und Gesang gut zusammenpassen. Zum Stadionrock tendiert Above It All, für einen Adrenalinschub sorgt auch Adrenaline nicht. Das Ding rockt aber ordentlich und Sänger Romero fühlt sich in diesem Segment hörbar wohl.

Zwischen Rock und Metal, immer mit dem Fokus auf die Melodie, bewegen sich The Ferrymen durch Iron Will. Viele Nummern klingen ähnlich, sodass die Hörerschaft nicht weiß, ob jetzt Titel fünf oder Titel acht läuft. Eine Ballade ist ein Muss für eine melodisch rockende LP. Dreams And Destiny bleibt aber insgesamt farblos und kann keine Akzente setzen. So läuft Stück für Stück durch, ohne dass sich eine Nummer in Richtung Gehirnrinde fräst. Der Schlusspunkt You’re The Joker zieht die Aufmerksamkeit kurz auf sich. Aber wie bei vielen anderen Stücken gehen Tempo und Power mit dem einsetzenden Gesang verloren. Da hilft auch der etwas unorthodoxe Aufbau zum Refrain nicht. Trotzdem gehört You’re The Joker zu den besseren Nummern auf der neuen The Ferrymen.