Avralize: veröffentlichen ihre brandneue Single „Wanderlust“

Die Metalcore-Band Avralize hat ihre neueste Single Wanderlust veröffentlicht, eine energiegeladene Hymne für rastlose Seelen. Der Track fängt die Reise der Band in unbekanntes Terrain ein, angetrieben von einer tiefen Sehnsucht, Grenzen zu sprengen und neue Horizonte zu erkunden. Mit seinem explosiven Sound und seiner kühnen Botschaft bietet Wanderlust den Fans einen spannenden Vorgeschmack auf die sich entwickelnde Richtung der Band und einen Einblick in das, was auf ihrer musikalischen Reise vor ihnen liegt.

Seht euch das Video zu Wanderlust hier an:

Wanderlust ist ab sofort auf allen wichtigen Streaming-Plattformen verfügbar.

Avralize live:

16.01.25 DE-Frankfurt, Batschkapp

17.01.25 DE-Leipzig, Täubchenthal (Sold Out)

18.01.25 DE-Berlin, Huxleys

23.01.25 CH-Solothurn, Kofmehl

24.01.25 DE-München, Backstage (Sold Out)

25.01.25 AT-Wien, Szene (Sold Out)

30.01.25 DE-Oberhausen, Turbinenhalle

31.01.25 DE-Köln, Essigfabrik (Sold Out)

01.02.25 DE-Stuttgart, LKA Longhorn (Low Ticket)

06.02.25 DE-Hamburg, Markthalle (Sold Out)

07.02.25 DE-Bremen, Schlachthof (Sold Out)

08.02.25 DE-Münster, Sputnikhalle (Sold Out)

13.11.25 – DE-Leipzig, Neues Schauspiel

14.11.25 – DE-Berlin, Badehaus

15.11.25 – DE-Hamburg, Bahnhof Pauli

21.11.25 – AT-Vienna, Chelsea

22.11.25 – DE-Munich, Backstage

29.11.25 – CH-Zurich, X-TRA Musikcafe

30.11.25 – DE-Stuttgart, Im Wizemann

04.12.25 – DE-Hanover, LUX

05.12.25 – DE-Cologne, MTC

06.12.25 – DE-Frankfurt, Nachtleben

Avralize sind:

Severin Sailer | Gesang

Philipp Tenberken | Gitarre

Valentin Noack | Bass

Bastian Gölz | Schlagzeug

https://www.instagram.com/avralizemusic

https://www.facebook.com/avralizemusic