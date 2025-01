Aeon Of Awareness – The Embracing Light Of Rarohenga

Seit ihrer Gründung im Jahr 2020 hat die Leipziger Band Aeon Of Awareness mit ihren beiden EPs Dialogue With The Uncious und Wairua eine erste Duftmarke abgegeben, wie sie es schaffen, mythologische Themen in moderne Melodic Death Metal Klänge zu übertragen. Am 17.01.2025 erschien das neue Werk unter dem Label Cutting Edge Metal PR und kommt auf eine Spielzeit von 40 Minuten mit neun brandneuen Songs. Technisch gleiten die Deutschen in frostige Kettenhemden, die eng angelegt nur wenig Spiel zulassen. Die Marschrichtung ist somit vorgegeben. Der tödliche wie melodische Death Metal setzt auf alte Tugenden und variiert zwischen englischen und deutschen Texten.

Beim Einstieg lassen Aeon Of Awareness einem Intro den Vorrang, bis es im ersten eigentlichen Track gleich zünftig zur Sache geht. Lebenslast drückt dem Hörer auf die Seele und lebt von schwerfälligen Riffs und trüben Atmosphären, die den Hörer sofort zu Boden schmeißen. Midtempo-Beats und gurgelnde Vocals unterstützen das zermürbende Soundbild. Irgendwo zwischen den ersten Amon Amarth Alben, dänischer Power à la Illdisposed und deutschen Acts wie Asenblut liegt die Basis von Aeon Of Awareness. Der gute Eindruck von Lebenslast wird direkt mit in die nächsten Kompositionen übertragen. Zwar erschaffen Lysis und auch Hine-Nui-Te-Pō keine neuen heidnischen Landschaften, dafür können sie sich gekonnt im Genre integrieren, ohne nur als Kopien der großen Recken zu agieren. Aeon Of Awareness haben es geschafft, eine gelungene Basis auf The Embracing Light Of Rarohenga zu schaffen und in einzelnen Songs kleine Höhepunkte zu generieren. Positiv bleiben zum Beispiel Tūmatauenga oder der englischsprachige Titel Fort Forest im Kopf. Wer von Aeon Of Awareness noch nie was gehört hat, sollte ruhig mal in den neuen Silberling hineinhören.

