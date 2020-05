Lords Of Black: freuen sich über die Rückkehr von Ronnie Romero

Erst im letzten Monat gab Sänger, ex-, ex-, ex-, ex-, ex-) bekannt, dass sich die Schweizervon ihm getrennt haben. Wo sich eine Tür schließt, öffnet sich meist eine neue. Für den derzeitigenFrontmannhat sich nun eine neue alte Tür geöffnet, denn die Spanierfreuen sich über seine Rückkehr. Der gebürtige Chilene war bereits von 2014 bis 2019 als Frontmann bei den Power Metallern tätig und wurde damals durchersetzt.veröffentlichte alle drei bisherigen Alben mit den Jungs aus Madrid und kommt nun rechtzeitig zur nächsten Veröffentlichung zurück, dennarbeiten gerade an ihrem neuen Album