Atheist: kündigen Europa-Tour mit Cadaver, Svart Crown und From Hell an

Die progressiven US-Death Metaller Atheist geben sich sehr optimistisch und glauben an eine schöne, neue Welt im September nach COVID-19, in der es Zeit für eine Rückkehr auf die europäischen Bühnen ist. Dementsprechend wurde nun die Enthralled In Europe – European/UK-Tour 2020 gemeinsam mit Cadaver, Svart Crown und From Hell angekündigt, auf der die Amis auch fünf Stopps in unseren Breitengraden planen. Gespielt werden sollen dann Songs von allen Atheist Alben, auch Material, das schon seit Jahren nicht mehr live gespielt wurde.

Hier die deutschen Termine:

01.09. Oberhausen – Kulttempel

02.09. Kassel – Goldrube

03.09. Leipzig – Naumanns

22.09. Mannheim – MS Connexion

23.09. Cottbus – Gladhouse