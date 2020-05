Rock Am Stück Open Air Festival: präsentiert das apoCARlypse Autokino Festival 2020

Gute Nachrichten gibt es aus dem Rock Am Stück Camp in Fritzlar, denn nach der coronabedingten Festivalabsage ist es den Veranstaltern gelungen, nach Rücksprache mit allen Beteiligten, das diesjährige Rock Am Stück Billing fast komplett mit in das nächste Jahr zu nehmen. Alle Bands, mit Ausnahme der Deutschrocker von Kärbholz, bei denen es zu einer Terminüberschneidung kam, haben den neuen Termin vom 15. bis 17. Juli 2021 bereits bestätigt. Kärbholz wollen jedoch ihren Rock Am Stück Auftritt schnellstmöglich nachholen.

Zu dem Festival-Billing von 2020 kommen zudem, quasi als Bonus, noch ein paar größere Bands, die bereits jetzt für die Festivalausgabe 2021 gebucht sind. Den Besitzern von Rock Am Stück 2020 Tickets, die ihre Gültigkeit uneingeschränkt für 2021 behalten, wird somit ein noch fetteres und umfangreicheres Programm geboten. Alle schlauen Füchse sollten also jetzt zuschlagen, denn aktuell sind die günstigeren 2020-Tickets noch online und lokal erhältlich. Ab Juli sollen dann alle neuen Bands bekannt gegeben werden und ab dann gilt auch die Preisstufe 2021.

Doch auch in 2020 soll es noch laut werden in Nordhessen, denn dass Rock Am Stück präsentiert nun gemeinsam mit dem Kino Cine-Royal und Homberg Events e.V. das apoCARlypse Autokino Festival 2020 mit ein paar geilen Rock- und Metalbands. An Vatertag, Donnerstag, dem 21. Mai, soll es bereits in der Open-Air-Arena Homburg losgehen und dann an mehreren Terminen wiederholt werden. Die Bands, die restlichen Termine und der Ticketlink sollen zeitnah bekannt gegeben werden. Behaltet dazu die Rock Am Stück Facebook-Seite im Auge unter: https://www.facebook.com/pg/RockAmStueck/posts/?ref=page_internal