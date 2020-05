Grave Digger: veröffentlichen brandneues Video aus kommendem Album

Für die Heavy Metal Urgesteine Grave Digger gibt es dieses Jahr gleich mehrere Gründe zu feiern: 2020 läutet nicht nur ihr 40-jähriges Bandbestehen ein, noch in diesem Monat erscheint ebenfalls das bereits 20. Studioalbum der Teutonen Metaller rund um Chris Boltendahl. Doch ist Fields Of Blood nicht nur ein ganz besonderes Jubiläumsalbum, nach The Clans Will Rise Again und Tunes Of War erscheint am 29.05. nun der finale Teil von Grave Digger’s epischer Highlands Trilogie!

Fields Of Blood nimmt den Hörer mit auf eine Reise durch schottische Geschichte: Treibende Riffs und epische Refrains treffen auf die berühmten „Great Highland Bagpipes“. In den Highlands, den Schlachtfeldern von Stirling, Bannockburn und Culloden finden wir uns auf einer emotionalen Achterbahn zwischen Trauer und Triumph wieder, leiden und siegen mit den schottischen Freiheitskämpfern in einer wahren Sound-Schlacht einzigartigem Traditions-Metal. Mit Fields Of Blood schließen Grave Digger ihre dreiteilige Highland Saga ehrwürdig ab, und präsentieren sich auch nach 40 Jahren stärker denn je. Mit den bereits veröffentlichen Singles, dem erbarmungslosen Kracher All For Kingdom (seht das Video HIER! ) sowie die berührende Metal Ballade feat. Noora von Battle Beast am Gast-Mikro (zum Song geht es HIER entlang), haben Grave Digger bereits eindrucksvoll die Marschrichtung ihres neuen Albums aufgezeigt. Hier werden keine Gefangenen gemacht und die Teutonen zeigen zum 40. Bandjubiläum das, was sie am besten können: Refrains und Riffs die sich in eure Gehörgänge und Herzen fräsen um dort zu bleiben! Nun haben Grave Digger ein brandneues Video zur dritten Single, Lions Of The Sea, veröffentlicht.

Frontmann Chris Boltendahl über den Song:

„Lions Of The Sea… Ein Orkan von Metal Hymne … die Schlacht der Schotten gegen die Wikinger .. schneidendes Riffing und ein Chorus der sich durch Eure Gehirnrinde windet .. ihr werdet Nachts aus dem Schlaf schrecken, euch auf See in der Schlacht wieder finden und dabei die Chorus Melodie von Lions Of The Sea aus euren heiseren Kehlen brüllen … immer und immer wieder, bis ihr als Sieger das Schlachtfeld zur See verlassen werdet.“

Begebt euch mit Grave Digger auf die stürmische See Schottland’s, das brandneue Video zu Lions Of The Sea seht ihr hier:

Fields Of Blood Tracklist:

1. The Clansman’s Journey

2. All For The Kingdom

3. Lions Of The Sea

4. Freedom

5. The Heart Of Scotland

6. Thousand Tears

7. Union Of The Crown

8. My Final Fight

9. Gathering Of The Clans

10. Barbarian

11. Fields Of Blood

12. Requiem For The Fallen

Auch nach 40 Jahren ihrer eindrucksvollen Karriere, hat sich am Ethos der Band nichts geändert, und doch klingen Grave Digger modern sowie zeitlos wie nie zuvor. Grave Digger stehen für unbeirrten, puren Stahl-Metal, der dennoch Überraschungen bereit hält, und ein solch besonderes Bandjubiläum einer der erfolgreichsten deutschen Heavy Metal-Pioniere im glorreichsten Stile feiert! Feiert gemeinsam mit Grave Digger, das neue Album Fields Of Blood ist ab dem 29.05. in folgenden Formaten erhältlich:

– 4 Page Digipack

– VINYL 1LP Gatefold Black

– VINYL 1LP Gatefold Edition in Gold, limitiert auf 100 Stück (SOLD OUT)

– Wooden Box Edition: Bonus Live DVD „Live in Japan“, Highland flask + Bonus 7″ Single limitiert auf 300 Stück (nur über den Napalm Records Mailorder )

– Digipack & Shirt Bundle

Fields Of Blood könnt ihr euch HIER vorbestellen!

Grave Digger Live 2020:

+ Orden Ogan & Rage:

24.09.20 DE – Hamburg / Grünspan

25.09.20 DE – Oberhausen / Turbinenhalle

26.09.20 DE – Leipzig / Hellraiser

27.09.20 tba

29.09.20 HU – Budapest / Barba Negra

30.09.20 AT – Wien / Szene

01.10.20 DE – Berlin / Kesselhaus

02.10.20 DE – München / Muffathalle

03.10.20 DE – Stuttgart / LKA

04.10.20 CH – Sarnen / Urrock Festival 2020

06.10.20 FR – Paris / La Machine

07.10.20 FR – Lyon / Ninkasi Kao

08.10.20 NL – Nijmegen / Doornroosje

09.10.20 DE – Saarbrücken / Garage

10.10.20 DE – Geiselwind / Musicha

11.10.20 DE – Wiesbaden / Schlachthof

31.10.20 FR – Vouziers / Festival de Vouziers

14.11.20 Mex – Monterey / Mexico Metalfest

Grave Digger sind:

Chris Boltendahl – Vocals

Axel Ritt – Guitar

Jens Becker – Bass

Marcus Kniep – Drums