The Oklahoma Kid: verschieben Tour auf Dezember 2021

Aufgrund der aktuellen Umstände ist das stilvolle deutsche Metalquintett The Oklahoma Kid gezwungen, seine The Good Fellas Tour 2021, die im Februar 2021 hätte stattfinden sollen, auf Dezember 2021 zu verschieben. Alle Tickets behalten ihre Gültigkeit. Um das Lächeln auf den Lippen zu behalten, hat die Band eine weitere Show in München hinzugefügt.

Bis dahin, legt das Debüt Solarray hier auf.

The Oklahoma Kid: „Aufgrund der aktuellen Lage haben wir uns schweren Herzens dazu entschlossen unsere kommende Tour ein weiteres Mal zu verschieben.Wir hoffen wir können euch durch eine extra Show in München und vielzählige Open Air Festivals im Sommer 2021, die Wartezeit bis zur The Goodfellas Tour 2021 etwas verkürzen.

Bis bald,

The Oklahoma Kid„

The Oklahoma Kid – The Good Fellas Tour 2021

Presented by: MoreCore, FUZE, Count Your Bruises

02.12.21 DE-Berlin, Badehaus

03.12.21 DE-Rostock, Peter-Weiss-Haus

04.12.21 DE-Leipzig, Bandhaus

05.12.21 DE-München, Backstage (neue Show!)

09.12.21 DE-Frankfurt, ELFER

10.12.21 DE-Köln, MTC

11.12.21 DE-Hamburg, headCRASH

Tickets: https://www.eventim.de/artist/the-oklahoma-kid/

The Oklahoma Kid haben im September letzten Jahres ihr erfolgreiches und hochgelobtes Debütalbum Solarray veröffentlicht!

Kauft und/oder streamt euch das Debütalbum Solarray hier: https://TheOklahomaKid.lnk.to/Solarray

The Oklahoma Kid sind:

Tomm Brümmer – Gesang

Fred Stölzel – Gitarre

Andreas Reinhard – Gitarre

Robert Elfenbein – Bass

David J. Burtscher – Schlagzeug

Mehr Info:

https://www.facebook.com/theoklahomakidofficial

https://www.instagram.com/theoklahomakidband

https://twitter.com/tok_official