The Sisters Of Mercy am 13.10.2019 im LKA-Longhorn in Stuttgart (Vorbericht)

Band: The Sisters Of Mercy

Ort: LKA-Longhorn, Heiligenwiesen 6, 70327 Stuttgart-Wangen

Datum: 13.10.2019

Kosten: 37,75 € VVK (Ausverkauft)

Tickets unter: https://www.eventim.de/event/the-sisters-of-mercy-lka-longhorn-11601424/?affiliate=FBA (Ausverkauft)

Genre: Gothic Rock, Post Punk, Dark Wave, New Wave, Rock, Psychedelic Rock

Veranstalter: FKP Scorpio https://www.fkpscorpio.com und Music Cirkus Concertbüro Stuttgart https://www.musiccircus.de

Link: https://www.facebook.com/events/236435290610054/?active_tab=about



The Sisters Of Mercy sind eine britische Goth Rockband, die bereits 1980 von Andrew William Harvey Taylor alias Andrew Eldritch und Mark Pearman alias Gary Marx in Leeds / England gegründet wurde. Die Band hatte ihre ganz große Zeit in den 80er Jahren und zählt mit ihrer vom Psychedelic Rock und Punk beeinflussten Musik zu den Wegbereitern des Gothic Rock. In der zweiten Hälfte des Jahrzehntes fügten sie vermehrt Pop und Mainstream Rock Einflüsse hinzu, wodurch sie ihren Bekanntheitsgrad noch einmal steigern konnten, doch das erlebte Marx nicht mehr, er stieg 1985 während einer laufenden Tournee aus der Band aus. Die bekanntesten Hits aus dieser Zeit sind Temple Of Love (1983, Neuaufnahme 1992 gemeinsam mit Ofra Haza), This Corrosion (1987) und More (1990). 1994 wurde es sehr ruhig um die Sisters, doch schon zwei Jahre später kam es zum Comeback. Obwohl seit 1993 kein Album mehr veröffentlicht wurde, spielt die Band seitdem mehr oder weniger regelmäßig Konzerte und Festivals in Europa, Amerika und dem Nahen Osten. Ab und zu werden dabei neue Songs und Coversongs von Motörhead, Kylie Minogue und von den The Andrew Sisters in die Setlist mit eingebaut und eigene Klassiker werden live neu interpretiert. Aktuell bestehen die Sisters Of Mercy aus Gründungsmitglied Andrew Eldritch (Gesang / Drumcomputer), Chris Catalyst (Gitarre) und Ben Christo (Gitarre).

Nun zieht es die legendäre Band im Herbst dieses Jahres wieder auf die Bühne, wobei sie insgesamt sechs Konzerte in Deutschland spielen werden, u.a. am 13. Oktober 2019 im LKA-Longhorn in Stuttgart-Wangen. Noch einmal gibt es die alten Klassiker wie Under The Gun, Temple Of Love, This Corrosion, Damage Done, Walk Away, Doctor Jeep, Body Electric und When You Don`t See Me auf die Ohren und die Songs klingen noch immer zeitlos frisch. Und wer weiß, vielleicht gibt es während der Tour ja auch endlich einmal neues Material zu hören. Möglich ist alles, denn 2016 tönte Eldritch, wenn Trump Präsident würde, könne er sich sicherlich nicht zurückhalten. Auf das Ergebnis warten wir bis heute, aber die Hoffnung stirbt bekanntlich zuletzt.

Das Konzert am 13.10.2019 in Stuttgart ist bereits ausverkauft.

The Sisters Of Mercy – Tourdaten:

04.10.2019 Berlin, Columbiahalle

10.10.2019 Dresden, Alter Schlachthof

11.10.2019 München, Tonhalle

13.10.2019 Stuttgart, LKA-Longhorn

14.10.2019 Köln, E-Werk

17.10.2019 Wiesbaden, Schlachthof

Kommentare

Kommentare