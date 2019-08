Thunder: „The Greatest Hits“ am 27.09. auf BMG

Thunder kündigen The Greatest Hits für den 27. September auf BMG an. Die Sammlung enthält 28 ausgewählte Songs aus allen Veröffentlichungen der Briten.

Frontmann Danny Bowes kommentiert: “Having been at it for 30 years, we now feel we have enough of a body of work behind us to do this properly. We explored and re-imagined our back catalogue with the Please Remain Seated album, and now with The Greatest Hits we’ve gathered all our key tunes together. It’s all killer, no filler, and we hope fans like having it all in one place.”

The Greatest Hits ist neben der digitalen Version auf Doppel- und Triple-CD erhältlich, hinzu kommt eine dreifache Vinyl-Edition. Die Triple-CD beinhaltet zudem eine Live-Session, die die Band Anfang des Jahres aufnahm. Beide CD-Versionen enthalten Cover klassischer Song. Die unterschiedlichen Ausführungen können hier vorbestellt werden.

In ihrer turbulenten, dreißigjährigen Karriere erreichte die Band mehrere Top5-Chart-Platzierungen und tourte u.a. mit Metal-Ikonen Iron Maiden und Rock-Legende Alice Cooper. Darüber hinaus gibt das Quintett bekannt, an einem neuen Studioalbum zu arbeiten, dessen Release für Ende 2020 angesetzt ist.

