Time For Metal e.V.: Chefredakteur Kai R. und Redakteurin Kati R. im Podcast über Time For Metal

Wir freuen uns mitteilen zu können, dass wir zusammen mit Maria (von ihrem Podcast Mascha Ohne Bär) ein Interview machen konnten. Im Podcast erfahrt ihr, was Time For Metal für uns ist, wie das für uns wichtigste Magazin entstanden ist und was genau wir so machen. Unser Interview wird in zwei Teilen beim noch jungen Podcast erscheinen.

Teil 1: Von Mensch Zu Mensch – Ordinary People

Datum: 18.05.2020

Teil 2: Von Mensch Zu Mensch – Ordinary People

Datum: 25.05.2020

Alle bisherigen Folgen findet ihr unter anderem bei Spotify oder Apple Podcasts:

Maria und ihr Podcast von Mensch Zu Mensch – Ordinary People

Eigentlich würde Maria jetzt Yoga machen in Nepal zwischen den Bergen des Himalaja-Gebirges. Im März sollte eine große Reise für sie anfangen. Dabei hätte sie Interviews gehabt mit den Menschen, die einem auf so einer Reise begegnen. So war die Idee.

Stattdessen führt sie jetzt Interviews mit Menschen aus ihrer Umgebung und veröffentlicht diese in ihrem Podcast. „Ein Podcast von Menschen für Menschen“ wie sie selbst sagt. Hier werden die Geschichten, Erlebnisse und Taten dieser Personen geteilt und ihre Träume und Visionen festgehalten. Vor allem soll es um die alltäglichen Leute gehen. „Das hat mich immer schon inspiriert, Menschen, denen man auch im eigenen Leben begegnet und die doch so großartig sind.“

Die Themen der Interviews sollen so divers wie möglich sein und doch will Maria gerade die Seiten der Menschen einfangen, über die man sonst selten redet:

„Welchen Blick auf die Welt haben diese Menschen? Was begeistert sie? Und was macht sie glücklich?“

Sie selbst ist Biologin und hat in den letzten Jahren als Pharmareferentin gearbeitet. Auch wenn sie viel dazu lernen durfte, wusste sie, dass da noch mehr kommen muss. Sie beschloss, ihren Kindheitstraum zu verwirklichen und auf Weltreise zu gehen.

Da Reisen in Zeiten von Corona nicht möglich ist, erzählt sie in ihrem Podcast zusätzlich Kurzgeschichten von ihren früheren Reisen. Angefangen mit ihrem Geburtsland Kasachstan.