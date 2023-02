Time For Metal Winterverlosung 2023: zweimal 2 Tickets für das Igorrr und Der Weg Einer Freiheit + Support Konzert am 15.03.2023 im Schlachthof in Wiesbaden

Time For Metal und der Schlachthof in Wiesbaden gratulieren im Zuge der Time For Metal Winterverlosung 2023 – Irene aus Dreieichen und Karin aus Aschaffenburg zu jeweils zwei Tickets für das Igorrr und Der Weg Einer Freiheit + Support Konzert am 15.03.2023 im Schlachthof in Wiesbaden.

Ort: Schlachthof in Wiesbaden

Datum: 15.03.2023

Einlass: 18:30 Uhr

Beginn: 19:00 Uhr

VVK: 43,05 € (zzgl. Gebühren / inkl. Bus & Bahn)

Bands: Igorrr, Der Weg Einer Freiheit, Amrena und Hangman’s Chair

Tickets unter: https://schlachthof-wiesbaden.reservix.de