Long Distance Calling auf Eraser Tour am 17.02.2023 im Mergener Hof in Trier (Vorbericht)

Bands: Long Distance Calling, Pil & Bue

Ort: Mergener Hof, Rindertanzstr. 4, 54290 Trier

Datum: 17.02.2023

Kosten: 42,80 VVK

Genre: Instrumental Post Rock

Besucher: ca. 400 Besucher

Veranstalter: Mergener Hof Trier

Link: http://mjctrier.de/event/long-distance-calling/

Seit 17 Jahren streifen die Instrumentalkünstler Long Distance Calling durch die Post Rock und Metal Gefilde, um mit emotionalem Songwriting eure gefühlvolle Seite zu wecken.

Long Distance Calling stellten noch 2020 die Frage How Do We Want To Live? und liefernden dabei den passenden Pink Floyd Sound der Moderne. Zwei Jahre später liefern sie mit Eraser ein grandioses Konzeptalbum ab, welches in den Charts auf Platz 5 einsteigt. Für das Quartett aus Münster ist es die achte Veröffentlichung, über die mein Kollege René W. in seinem Review schrieb: „Eraser in dem Sektor des instrumentalen Post Rocks noch vom Thron zu stoßen, scheint in diesem Jahr nahezu unmöglich.“ Hier kommt ihr zum kompletten Review.

Das Quartett David Jordan (Gitarre, Synthesizer), Florian Füntmann (Gitarre), Jan Hoffmann (Bass) und Janosch Rathmer (Schlagzeug, Percussion) macht am 17.02.2023 auf seiner Eraser Tour im Mergener Hof in Trier einen Stopp. Das solltet ihr euch nicht entgehen lassen.

Hier kommt ihr direkt zur Veranstaltung und dem Link zu den Karten im VVK.