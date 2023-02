Hersteller: Sandberg A/S

Typ: Streamer USB Microphone RGB

Aluminium Microphone Body

USB-C Interface In Microphone

USB-C Interface In Microphone Direction: Cardioid Pickup Pattern

Direction: Cardioid Pickup Pattern Microphone Type: 14 mm Capacitor Microphone

Microphone Type: 14 mm Capacitor Microphone Frequency Response: 30 Hz – 18 kHz

Frequency Response: 30 Hz – 18 kHz Sensitivity: -42 +/-2dB

Sensitivity: -42 +/-2dB S/N ratio: >75 dB

S/N ratio: >75 dB Sampling Rate: 48 Khz/16 bit

Sampling Rate: 48 Khz/16 bit Mute Function

Mute Function RGB Light Function (Random Patterns/RGB Off)

RGB Light Function (Random Patterns/RGB Off) Headset Output 3.5 mm

Gewicht: 2224 g

Link: https://sandberg.world/de-de/product/streamer-usb-microphone-rgb#!tab=package

Preis: 70,99 € (UVP)

Das Thema bleibt aktuell – was braucht ein guter Streamer? Außer dem eigenen Können und einer ausgewählten Zielgruppe selbstverständlich die technische Ausrüstung? Der Markt bietet aktuell viele Möglichkeiten und die Preise liegen im Schnitt zwischen 40 und 200 Euro für Streamer Mikrofone, welche das Thema in diesem Bericht sein sollen. Besser gesagt das Sandberg A/S – Streamer USB Microphone RGB. Im hauseigenen Vergleich bekommt man es mit dem Sandberg A/S – Streamer USB Microphone Kit zu tun, über das wir bereits berichtet haben (HIER! findet ihr das Review) und dem Streamer USB Desk Microphone. Die Kit-Version hat sich als fest platziertes Schwenkmikrofon bewährt, welches nur selten den Platz verlässt. Rein optisch hat das Streamer USB Microphone RGB vor der Desk-Version die Nase vorne. Zudem lebt das Neuprodukt von technischen Verbesserungen und das im gleichen Preissegment zwischen 70 und 80 Euro.

Um euch nicht komplett zu verwirren, blicken wir mal auf die Eigenschaften vom Sandberg A/S – Streamer USB Microphone RGB (die Bilder findet ihr in der Galerie weiter oben). Aufgebaut wird es bei bereits geringen technischen Kenntnissen im Handumdrehen. Wie gewohnt bietet Sandberg A/S zum Produkt ein Set an, welches im Lieferumfang direkt eingeschlossen ist. Schwingungsdämpfer, Ständer und der Windschutz (Spuckschutz) ergeben ein stimmiges Konzept. Bei anderen Herstellern kostet dieses direkt extra oder man muss sich gar bei anderen Firmen bedienen, wenn man das blanke Mikrofon nicht lieblos auf den Tisch legen möchte. Flexibel kann man den Standpunkt des Streamer USB Microphone RGB verändern, ohne dabei viel beachten zu müssen. Das USB-Kabel mit einer Länge von 2,5 Metern spielt da positiv in die Karten.

Hergestellt aus robustem Metall inklusive stabilem Metallfuß lässt sich das Mikrofon mit dem USB schnell mit dem PC verbinden und benötigt dafür keine Treiberinstallation. Eine Taste zum schnellen Stummschalten auf der oberen Seite hat seine Vorteile, während der klassische Lautstärkeregler keine Überraschungen parat hält. Weiter für euch relevante technische Details findet ihr weiter oben oder auf der Seite von Sandberg A/S.