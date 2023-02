Schizophrenia – Chants Of The Abyss

Artist: Schizophrenia

Herkunft: Belgien

Album: Chants Of The Abyss

Spiellänge: 20:06 Minuten

Genre: Thrash Metal, Death Metal

Release: 07.02.2023

Label: Eigenproduktion

Link: https://schizophreniaband.bandcamp.com/

Bandmitglieder:

Gesang und Bassgitarre – Riccardo Mandozzi

Gitarre – Romeo Promos Promopoulos

Gitarre – Marty VK

Schlagzeug – Lorenzo Vissol

Tracklist:

Necrophiliac (Slayer Cover) Maze Of Torment (Morbid Angel Cover) Metal Meltdown (Judas Priest Cover) Bullet (Misfits Cover) Strike Of The Beast (Exodus Cover) Race Against Time (GBH Cover)

Wer sich mit Death Metal und Thrash Metal beschäftigt, wird sicherlich die Belgier von Schizophrenia schon einmal wahrgenommen haben. Die EP Voices und das Album Recollections Of The Insane haben mich total überzeugt und ich habe mich gefreut, dass es neues Material geben soll. Dieses ist aber nicht so ganz richtig. Da diese Vier selber absolute Szenefans sind, haben sie sich überlegt, eine EP mit Coversongs aufzunehmen.

Wie jeder normale Metaller sind die Jungs von Schizophrenia auch mit Slayer aufgewachsen. Besonders die ersten drei Alben haben es ja in sich. Die meisten Bands haben ja irgendetwas von der Reign In Blood gecovert. Da ist es schön zu sehen und zu hören, dass die Burschen sich einen Song von der Hell Awaits geschnappt haben. Ich bin natürlich trotzdem der Meinung, dass die Reign In Blood das beste Album von Slayer ist, aber egal. Macht auf jeden Fall Laune und die Belgier haben einen gewissen Death Metal Anteil mit eingebaut, sodass man diese Version als absolut gelungen bezeichnen muss.

Völlig geil ist das Morbid Angel Cover Maze Of Torment geworden. Der Song selber ist ja eh schon eine Mördernummer, aber Schizophrenia haben da eine geile Version draus gemacht. Natürlich nah am Original, aber hier und da haben sie kleine Veränderungen mit eingebaut, vor allem an den Drums und beim Gesang. Auch das wilde Solo klingt verändert, aber geil. Ja, so geht das, so muss covern sein. Einen Song von Morbid Angel zu covern, ist, glaube ich, an sich ziemlich schwer, aber Schizophrenia bekommen es absolut geil hin. Auch der schleppende Part wurde ein wenig verändert. Geiles Brett. Ich hoffe, dass sie diesen Song mit in ihr Liveset packen werden.

Nun verlässt man das gewohnte Terrain und macht sich an eine uralte Band heran. Judas Priest sind an der Reihe. Hm, viele Judas Priest Cover sind mir nicht bekannt. Das geilste ist wohl Breaking The Law von Unleashed, keine Frage. Slayer haben Dissident Aggressor und Megadeth Delievering The Gods gecovert, aber die Unleashed Version ist unerreichbar. Neben Painkiller ist wohl Metal Meltdown der beste Song vom Album Painkiller. Wahrscheinlich haben sich dieses auch Schizophrenia gedacht und haben aus dem Song eine schön thrashige Nummer gezaubert. Schon brachial krachig und so soll es ja auch sein. Der Anfang klingt zwar ein wenig schräg, aber dann geht die Post ab. Man erkennt den Song zumindest auch wieder und so soll es ja auch sein. Der Gesang klingt auch sehr interessant.

Auch Freunde des Punks werden bedient. Dafür haben sie sich Misfits ausgesucht und schön drauflosgeschreddert. Bullet ist der Name des Songs. Ein Cover einer anderen Sparte ist ja dann noch einmal etwas anders. Die Burschen machen ihr eigenes Ding draus, ohne dabei die punkigen Elemente zu verleugnen bzw. zu vernachlässigen.

Und nun bewegt man sich wieder auf gewohntem Gebiet. Thrashige Salven abfeiern können die Burschen und Exodus ist natürlich eine hervorragende Band zum Covern, keine Frage. Strike Of The Beast ist der letzte Song von der Bonded By Blood aus dem Jahre 1985. Gute Laune ist angesagt, denn sowohl das Original als auch die Coverversion schocken.

Ehre, wem Ehre gebührt, auch wenn die Band mir nie so zugesagt hat. Die Rede ist von der Band GBH. GBH gelten als eine der einflussreichsten Punkbands aller Zeiten. Ihr harter, kompromissloser Stil beeinflusste neben dem Hardcore auch die Entwicklung des Speed- und Thrash Metal und dann ist ja klar, dass ein Song hier nicht fehlen darf. Race Against Time kommt wieder im thrashdeathigen Gewand und hat den gewissen Punkflair mit an Bord. Party on!