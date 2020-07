Unantastbar: veröffentlichen „Für Immer Wir Zwei“ inklusive Video

Heute erscheint die neue Single der Südtiroler Rocker Unantastbar.

Das Video zu Für Immer Wir Zwei könnt ihr hier sehen:

Die Band sagt über den Song: „Dieser Song wurde für alle geschrieben die daran glauben, dass die Erinnerung an eine gute Zeit -mit all ihren großartigen Bildern- am Ende wertvoller ist, als materieller Besitz. Auch wenn man am Ende nichts wirklich festhalten kann, so sind es die bunten Bilder, die uns auch über das Leben hinaus begleiten… Das Leben leben und Erinnerungen festhalten: Für immer wir zwei! “

Der Song stammt vom neuen Album Wellenbrecher, das am 28.08.2020 erscheint.

Anbei gibt es noch einen kleinen Rückblick der Unantastbar Autokinotour am vergangenen Wochenende. Die Konzerte waren absolutes Neuland für die Band und wohl auch für euch. Die Südtiroler hatten lange überlegt, ob sie sowas überhaupt machen sollen. Jetzt können Unantastbar definitiv sagen: Es war die richtige Entscheidung. Danke für drei coole Tage; diesen Lichtblick haben alle dringend gebraucht.

Rückblick: