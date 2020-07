Ost+Front – Dein Helfer In Der Not

Artist: Ost+Front

Herkunft: Berlin, Deutschland

Album: Dein Helfer In Der Not

Spiellänge: 49:56 Minuten

Genre: Neue Deutsche Härte

Release: 31.07.2020

Label: Out Of Line

Bandmitglieder:

Gesang – Herrmann Ostfront

Gitarre – Siegfried Helm

Gitarre – Otto Schmalzmann

Bass – Wilhelm Rotlauf

Tasten & Trommeln – Eva Edelweiß

Schlagzeug – Fritz Knacker

Tracklist:

Geld Geld Geld Schau Ins Land Honka Honka Sex, Schnaps Und Gewalt Ikarus Was Einmal War Mein Eigentum Schwarzer Helmut Die Räuber Porco Dio Zaubertrank Frauenzimmer Untermensch

„Wer Ost+Front will, der soll Ost+Front bekommen. Immer auf höchstem Niveau. Immer am Limit!“, gibt Sänger Hermann Ostfront die Marschrichtung in der Presseankündigung zum fünften Studioalbum vor.

Seit 2012 beehren uns die Berliner im Zweijahrestakt mit einem neuen Album. Verzichten andere auf ein Release in Corona-Zeiten, halten die Berliner an der Veröffentlichung fest und wollen mit Dein Helfer In Der Not dem geneigten Fan in dieser schwierigen Situation die Hand reichen.

Vorweg gesagt, die Pandemie wird textlich nicht aufgearbeitet, die Songs sind alle wie gewohnt provokant und in einer anderen Richtung.

Wurde ihnen am Anfang der Karriere vorgeworfen, Rammstein zu kopieren oder sich stark daran anzulehnen, ist hiervon auf dem neuen Album nichts mehr zu hören. Musikalisch haben sie sich weiterentwickelt. Textlich ihren eigenen Bereich gefunden. Anders das Vorurteil, die Band sei gewaltverherrlichend. Zwar bezieht sie im Song Viel Spaß Beim Sterben klare Position gegen Kinderschänder, fordert aber auch klar zu Gewalt und Selbstjustiz an diesen Menschen auf und liefert eine Bedienungsanleitung dazu. Wahrscheinlich deshalb ist dieser Song nicht auf dem Hauptalbum, sondern nur als Bonus auf der 2-CD-Version zu hören.

„Wir sind der Spiegel der Gesellschaft. Menschliche Abgründe, soziale Missstände, sexuelle Grenzbereiche, wir sprechen alles aus.“, kommentiert Hermann Ostfront weiter. So ist es auch.

Keine leichte Kost, provokant und verstörend sind die Texte auch auf dem Hauptalbum. Gewalt dominiert die Texte. Hier sei natürlich der Titel Honka Honka zu nennen. Fritz Honka war ein Serienmörder, der zu Beginn der Siebzigerjahre Frauen in Hamburg umbrachte, ihre Körper zerteilte und zum Teil, wie im Text beschrieben, in einer Abseite seiner Wohnung aufbewahrte.

„Ich bin auf Kehle trainiert“ – Sex, Schnaps Und Gewalt ist wohl der musikalische Hit auf dem Album. Auch hier ist Prostitution, Alkohol und Gewalt Thema. „Intensives Rohrstocktraining, Stockhiebe auf nacktem Fleisch“ gibt es bei Mein Eigentum für die Sado-Maso Fans. Was passiert, wenn eine Frau in ein Mörder-Haus einzieht, wird bei Die Räuber deutlich.

Die angesprochenen sozialen Missstände werden lautstark in Szene gesetzt. Zu Ballermann-Klängen startet Schwarzer Helmut und beschreibt die Zustände in der Partyszene. Eingängige Riffs lassen diesen Song im Kopf verbleiben. Masturbation ist bei Porco Dio, dem Schweinegott, das Thema.

Es ist ein Album, das durchgängig ausgefeilt ist. Sicher darf man nicht zart besaitet sein, um dieses Album zu hören. Fans dieser Band erwarten das aber auch nicht. Live sind alle Songs gut umsetzbar und werden mit Sicherheit wieder für einige Showeffekte sorgen.

Dein Helfer In Der Not erscheint wie gewohnt in mehreren Versionen. Die Basis ist eine einfache CD, das 2-CD Digipak inklusive einer Bonus-CD mit weiteren Tracks und Remixen lohnt sich. Die limitierte Doppel-LP inklusive Downloadcode ist für die Vinyl-Fans interessant. Hardcore-Fans werden allerdings bei dem limitierten Boxset inklusive des Digipaks, einem Flachmann, einem Notfall Set, einer Gesichtsmaske, einem von der Band signierten und handnummerierten Echtheitszertifikat sowie einer weiteren Bonus-CD mit exklusiven Songs für ein schnelles „Sold Out“ sorgen.

Einen Vorgeschmack könnt ihr euch natürlich bei den vorab gelieferten Videos Schau Ins Land sowie dem Lyricvideo von Ikarus abholen: