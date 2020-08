Unleash The Archers – 07.08.2020 – Metal Festival Alliance Livestream 2020

Eventname: Metal Festival Alliance Livestream 2020

Band: Unleash The Archers

Ort: Online (Alcatraz Festival, ARTmania Festival, Bloodstock Festival, Brutal Assault, Dynamo Metalfest, Into The Grave, Leyendas Del Rock, MetalDays, Midgardsblot, Motocultor Festival, Party.San Metal Open Air, Resurrection Fest und Summer Breeze)

Datum: 07.08.2020

Genre: Power Metal

Setliste:

Awakening The Matriarch Abyss Soulbound Tonight We Ride Apex

Unleash The Archers präsentieren uns hier einen Gig aus ihrem Studio/Proberaum. Gegen kurz nach 18:00 Uhr beginnen die Kanadier mit Awakening. Das Power Metal Quartett um Frontfrau Brittney Slayes zeigt gleich, dass sie einen eigenständigen Power Metal spielen, der es verdient hätte, in der oberen Liga mitzuspielen. Hier und heute fehlt zwar das Publikum Front Of Stage, aber Brittney kommuniziert trotzdem mit den virtuellen Zuschauern und bedankt sich nach Soulbound, dem bereits zweiten neuen Track ihrer demnächst bei Nuclear Blast erscheinenden Platte Abyss. Ihre selbst betitelte Semi Live Vorführung, so nennt Brittney die Performance, lebt von den schnellen Gitarrenparts, die Grant Truesdell und Andrew Kingsley beisteuern. Im Hintergrund ist Scott Buchannan für den fetten Wums zuständig. Überraschend gut ist der Sound, der den vier Oktaven umfassenden Mezzosopran von Brittney klar transportiert. Sehr angenehm auch der beigesteuerte Growlgesang von Grant, der vor allem bei The Matriarch und Awakening dezent aber deutlich zum Tragen kommt. Bei Apex, einem Song des gleichnamigen Albums von 2017, steuern die Herren den Backgroundgesang bei, der allerdings leicht schief klingt. Das macht aber nix aus. Ich muss gestehen, dass mir diese Band bis dato vollkommen unbekannt war, sich aber mehr als nur positiv präsentiert hat. Das hat mir sehr gut gefallen und ich hätte gern noch mehr von den sympathischen Kanadiern gehört. Leider ist nach sechs Songs schon Schluss.