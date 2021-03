V.E.R.S.U.S: verkünden neues Video und Tour 2022

Am 06.04.2021 feiern V.E.R.S.U.S das 4-jährige Bestehen!!!

Zu diesem Anlass veröffentlicht die Band am 09.04.2021 den neuen Song Was Bewegt Die Welt!

Mit der neuen Nummer möchten V.E.R.S.U.S neben dem Feiern des Bandbestehens etwas Gutes für die angeschlagene Kunst- & Kulturszene tun. In Zusammenarbeit mit Glory & Fame Music und dem B.O.S.C. (Böhse Onkelz Social Club) wurde eine Spendenaktion ins Leben gerufen, die wirtschaftlich von Corona betroffene Menschen aus der Kunst & Kultur-Szene unterstützen soll.

Das finale Video steht unter folgendem Link zur Premiere am 09.04.2021 um 20:00 Uhr bereit!

youtu.be/wllLrDdq824

Unter folgendem Link ist der Song bereits jetzt zum Vorverkauf als Download verfügbar: lnk.site/was-bewegt-die-welt

Hier der aktuelle Trailer:

Hier ein offizielles Statement der Band:

„Alle Einnahmen durch Downloads des Songs (bereits ab jetzt) werden wir spenden! Dabei steht uns der B.O.S.C. als Partner zur Verfügung. Dieser streckt aktuell die Fühler aus und wird sich neben Promo über die eigenen Kanäle, um die Verteilung der Spendengelder kümmern.

Die Spendengelder werden an Hand For A Hand www.handforahand.de übergeben, da von dort aus, von Corona direkt betroffene Menschen aus der Kunst & Kulturszene, diese dann erhalten.

Zusätzlich zu dieser Version wird eine Woche später am 17.04.21 eine Feature Version mit Obsitrice dem Sänger von Alles Mit Stil als Video und ebenfalls als Download veröffentlicht.

Wir möchten den Menschen, die sonst uns allen ein Lächeln durch ihre sensationelle Arbeit ins Gesicht zaubern, etwas zurück geben. Wir möchten die unterstützen, die nicht im Rampenlicht stehen und die Events die wir alle so lieben überhaupt erst möglich machen.“

Auch L.I.V.E tut sich etwas bei den Frankfurter Buben. Im Frühjahr 2022 werden sie die Band BRDigung auf deren Zeig Dich! – Tour supporten.

Als wenn das nicht schon genug Neuigkeiten wären, stellen V.E.R.S.U.S auch ihren neuen Gitarristen Michi vor, der das Line-Up wieder komplettiert:

Nils – Stimme / Gitarren

Sascha – Schlagzeug / Stimme

Eddie – Bass / Stimme

Michi – Gitarre / Stimme

Quelle: NauntownMusic