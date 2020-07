VFW – Veterans Of Foreign Wars: ab 03.07. digital und ab 10.07. im UHD-Mediabook erhältlich

capelight pictures präsentiert das stylish-brutale Retro-Action-Fest VFW – Veterans Of Foreign Wars als 2-Disc Limited Collector’s Edition im UHD-Mediabook. Düster, dreckig und absolut kompromisslos feiert Genre-Nachwuchstalent Joe Begos (Bliss, Almost Human) mit dieser hingebungsvollen Hommage an John Carpenter das Actionkino der Achtzigerjahre und vereint die Genre-Altstars Stephen Lang (Avatar – Aufbruch nach Pandora, Don’t Breathe), William Sadler (Stirb Langsam 2), Martin Kove (Karate Kid), George Wendt (Cheers) und Fred Williamson (M.A.S.H., From Dusk Till Dawn) vor der Kamera.

VFW – Veterans Of Foreign Wars ist ab dem 3. Juli digital erhältlich und ab dem 10. Juli als 2-Disc Limited Collector’s Edition im UHD-Mediabook (4K Ultra HD + Blu-ray) sowie als Single-Blu-ray und -DVD.

Kurzinhalt:

Fred Parras (Stephen Lang) und seine Jungs sind Kriegsveteranen, die in ihrer Stammkneipe gern in Erinnerungen an alte Zeiten schwelgen. Als eines Abends ein junges Mädchen mit einem Rucksack voll geklauter Drogen in die Bar stürmt, finden sich die ergrauten Helden plötzlich an einer ganz neuen Front wieder: Der skrupellose Drogenboss Boz und seine Gang brutaler Punks wollen ihre Ware zurück – und zwar um jeden Preis. Wenn die Ex-Soldaten ihre Bar verteidigen, das Mädchen beschützen und die Nacht überleben wollen, müssen sie mit jeder Waffe zurückschlagen, die sie finden können …