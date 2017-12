Vlad In Tears: Feiern Videopremiere für „Bleed Me Dry“

Die Gothic Rocker Vlad In Tears feierten gestern Videopremiere bei den Kollegen von Sonic Seducer. „Bleed Me Dry“ stammt vom neuen Album „Souls On Sale“, das am 15.12. erscheint.

Hier entlang: http://www.sonic-seducer.de/index.php/4787-exklusive-videopremiere-bleed-me-dry-von-vlad-in-tears.html

