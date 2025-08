Wacken Open Air 2025: Sonne Regen & großartige Musik

Was für ein Fest! Gestern Nacht ging das 34. Wacken Open Air zu Ende. Sensationelle Auftritte von Guns N‘ Roses mit einem über dreistündigen Set, Machine Head, Saltatio Mortis, Papa Roach, Gojira, Within Temptation, Dimmu Borgir, King Diamond, W.A.S.P., Beyond The Black und BAP werden den Fans sicherlich lange in Erinnerung bleiben. Über 200 Bands spielten auf dem erneut ausverkauften Festival auf neun Bühnen für 85.000 Metalheads aus der ganzen Welt. Das norddeutsche Wetter erwies sich zwar als etwas launisch, doch nach nassem Beginn am Mittwoch versöhnte mehr „Shine“ als „Rain“ an den Folgetagen die Fans.

Neben viel herrlich lauter Musik sowie unzähligen weiteren Aktionen auf dem W:O:A erwies sich das Thema „Weltall“ als Publikumsmagnet: Im „Space Camp“ etwa boten Akteure der Weltraumforschung den Gästen in Ausstellungen und Vorträgen, mit spannenden Simulationen und echtem Gerät Einblicke in Wissenschaft und Technik jenseits unserer Erde. So berichteten Astronaut Alexander Gerst und Astronautin Rabea Rogge von ihren Abenteuern im All, und sogar auf dem Hauptgelände war das „Weltall“ symbolisch vertreten durch ein riesiges Modell (Maßstab 1:4) einer Ariane-6-Trägerrakete der ESA, die neben der Faster-Stage in den Himmel ragte.

Beim alljährlichen Metal Battle, dem internationalen Nachwuchswettbewerb des W:O:A, konnten in diesem Sommer 30 Bands ihren Traum leben und in Wacken auf der Bühne stehen. Eine Fachjury kürte schließlich Expellow aus der Schweiz zur Siegerband und bedachte sie mit dem Hauptpreis von 5.000 Euro von der Wacken Foundation. Gruppen aus Indien, Argentinien, Bulgarien und Finnland belegten die folgenden Plätze. Das Resultat: Alpiner Riesenjubel und die eine oder andere Träne im Augenwinkel. Beworben hatten sich über 16.200 Bands aus mehr als 100 Ländern.

Dass es am Mittwoch trotz einer Regenmenge von fast 40 Litern pro Quadratmeter zu keinen größeren Störungen des Anreiseverkehrs kam, lag unter anderem an dem im Vorjahr eingeführten Anreisekonzept, das den Fans ermöglichte, bereits am Sonntag vor dem Festival zum W:O:A zu kommen. Zudem wurden im Vorfeld rund 49.000 m² mobile Fahrstraßen verlegt, auf kritischen Arealen sorgten später 3.500 m³ Holzhackschnitzel und Hochleistungspumpen für Entlastung von der Nässe.

Bei der gemeinsamen Abschlusspressekonferenz der Veranstalter mit den zuständigen Behörden und Gewerken wurde von allen Seiten eine grundsätzlich positive Bilanz gezogen – ohne dabei die wetterbedingten Einschränkungen zu verschweigen: „Im Jahr 2023 waren diejenigen die Helden, die nicht mehr kommen konnten“, sagte Veranstalter Thomas Jensen. „Die Helden in diesem Jahr waren all jene, die gekommen sind und auf den Campingplätzen und vor den Bühnen für eine fantastische Stimmung gesorgt haben. Unser Respekt gilt all diesen Fans!“ Veranstalter Holger Hübner ergänzte: „Für mich waren insbesondere auch diejenigen die ganz großen Helden, die es trotz widriger Bedingungen geschafft haben, vor die Bühnen zu kommen und ihre Bands zu feiern. Beispielsweise mit einem Rollstuhl durch den Matsch vorzudringen, war eine riesige Leistung.“

Die Rettungsdienste berichteten, dass sie frühzeitig auf Fahrzeuge mit Allradantrieb umgestellt hatten. Im Einsatz waren knapp 1.000 Helfer, darunter ca. 700 ehrenamtliche Mitarbeiter. Die Rettungsdienste zeigten sich glücklich darüber, dass die Zahl der Krankentransporte zum Zeitpunkt der Pressekonferenz mit etwa 150 deutlich unter dem Schnitt der Vorjahre von 180-200 lag. Dank galt vor allem den Fans sowie dem Klinikum Itzehoe. Die Feuerwehr, die ebenfalls frühzeitig auf Allradantrieb umgerüstet hatte, zeigte sich angesichts eines ruhigen Festivals gleichermaßen zufrieden mit den Worten „Matsch brennt nicht“ – dafür aber ein PKW, was jedoch schnell und professionell unter Kontrolle gebracht wurde. Auch konnten in einem außergewöhnlichen Einsatz zwei entlaufene Kühe aus dem Umland eingefangen und an die Landwirte übergeben werden. Das zuständige Ordnungsamt betonte kurz und bündig große Zufriedenheit mit dem W:O:A 2025 und dankte Fans und allen Mitwirkenden für ein tolles Fest. Ebenso blickte die Polizeiführung auf eine ruhige Woche zurück, in der die Zahl von relevanten Straftaten um 21 Prozent auf nur 68 Fälle sank – eine erfreuliche Zahl für „die drittgrößte Stadt Schleswig-Holsteins“, zu der Wacken während des Festivals anwächst.

Erste Bands für 2026

Mit einer epischen Multimedia-Show auf beiden Hauptbühnen wurden am letzten Festivalabend unter lautem Jubel die ersten Bands für das 35. Wacken Open Air 2026 vom 29. Juli bis 1. August 2026 ankündigt.

Zu den Höhepunkten dieser Jubiläumsausgabe werden die Headline-Auftritte von Savatage, Def Leppard, In Flames und Powerwolf zählen. Insgesamt stehen bereits 35 Acts für die 35. Ausgabe fest, darunter zahlreiche „Special Shows“: So wollen Running Wild auf dem W:O:A ihre Livekarriere beenden und Sepultura sich von ihren deutschen Fans verabschieden, während The Gathering deutschlandexklusiv mit ihrer früheren Sängerin Anneke van Giersbergen auftreten werden und Emperor ein As The Shadows Rise-Special-Set angekündigt haben. Weitere bestätigte Bands sind: Allt, Airbourne, Any Given Day, Blood Command, Broken By The Scream, Einherjer, Europe, Faun, Future Palace, Grand Magus, Gutalax, The Hardkiss, H-Blockx, Insanity Alert, Kupfergold, Lamb Of God, Luna Kills, Mantar, Nevermore, Orbit Culture, Paleface Swiss, Pig Destroyer, Ten56., Triptykon, Thundermother, Thrown sowie Blood Fire Death als All-Star-Tribut an Bathory.

Der offizielle Vorverkauf ist bereits gestartet.

Erstmalig hatten Fans in diesem Jahr die Möglichkeit, schon während der laufenden Veranstaltung die ersten Tickets für das nächste W:O:A zu kaufen. Das auf 10.000 Stück limitierte Holy Ground Ticket ist mittlerweile ausverkauft.

Tickets für die wohl beste Metal-Party der Welt kosten 349 Euro. Wie schon in diesem Sommer können Metalheads bereits ab Sonntag anreisen, an den drei zusätzlichen Tagen wird ein ansprechendes Rahmenprogramm auf die Gäste warten. Access Passes für eine stressfreie Anfahrt mit PKW werden spätestens ab Frühjahr 2026 angeboten und pro Fahrzeug (bis 3,5 t) 33 Euro kosten – bzw. 66 Euro für Wohnmobile, Wohnwagen, Campervans sowie Fahrzeuge über 3,5 Tonnen, jeweils unabhängig von der Personenzahl.

Fans können sich bereits jetzt auf wacken.com für eine Mailingliste registrieren, um über alle Modalitäten des Vorverkaufs informiert zu werden. Der Ticketpreis gilt sowohl für das auf 10.000 Stück limitierte Faster Ticket, welches mit einem limitierten kostenlosen Faster Ticket Bundle Shirt daherkommt, als auch für das reguläre Harder Ticket.

In The Bullhead, dem offiziellen W:O:A-Magazin, finden sich ab Sonntag brandaktuelle Interviews etwa mit den für 2026 angekündigten Powerwolf, Def Leppard und In Flames, dazu einzigartige Hintergrundgeschichten und ein großer Rückblick auf das gerade zu Ende gegangene Wacken Open Air 2025. So war The Bullhead dabei, als sich beim Set von Guns N‘ Roses ein großer Traum der W:O:A-Gründer Thomas Jensen und Holger Hübner erfüllte, die Kinder-Metal-Band Heavysaurus zum Headliner der Herzen für kleine und große Metalheads wurde, und Bundesumweltminister Carsten Schneider sich über die Nachhaltigkeitsprojekte des Festivals vor Ort informierte. The Bullhead erscheint am Sonntagvormittag hier als kostenloses E-Paper auf Deutsch und Englisch.

35. Wacken Open Air 2026

29. Juli – 1. August 2026

Bisher bestätigte Bands: Allt, Airbourne, Any Given Day, Blood Command, Blood Fire Death (A Tribute To Bathory), Broken By The Scream, Def Leppard, Einherjer, Emperor, Europe, Faun, Future Palace, The Gathering feat. Anneke van Gieresbergen, Grand Magus, Gutalax, The Hardkiss, H-Blockx, In Flames, Insanity Alert, Kupfergold, Lamb Of God, Luna Kills, Mantar, Nevermore, Orbit Culture, Paleface Swiss, Pig Destroyer, Powerwolf, Running Wild, Savatage, Sepultura, Ten56., Thundermother, Thrown, Triptykon.

See you in Wacken – Rain or Shine!