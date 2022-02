Warpath – Disharmonic Revelations

Artist: Warpath

Herkunft: Hamburg, Deutschland

Album: Disharmonic Revelations

Genre: Thrash Metal, Death Metal

Spiellänge: 51:05 Min. (CD) • 44:12 Min. (LP)

Release: 04.03.2022

Label: Massacre Records

Link: http://www.facebook.com/WarpathHamburg

Bandmitglieder:

Gesang – Dirk „Digger“ Weiss

Gitarre – Roman Spinka

Gitarre – Claudio Illanes

Bass – Sören Meyer

Drums – Norman Rieck

Gastmusiker:

Gitarrensoli (auf Scars, MMXX und Egos Aspire) – Rafael Dobbs (Detraktor)

Tracklist:

The Last One Disharmonic Revelations Parasite A Part Of My Identity Visions And Reality Scars Egos Aspire MMXX Resurrection Decisions Fall Digitized World The Unpredictable Past Innocence Lost (Bonus Track) MMXX (Alternative Version) (Bonus Track)

Nachdem Warpath, das Hamburger Metal Urgestein, es schafften, sich 2017 mit ihrem Album Bullets For A Desert Session erfolgreich zurückzumelden, legten sie bereits ein Jahr später das nächste Werk mit Filthy Bastard Culture vor.

Kurz zur Bandhistorie: 1991 gegründet und bis 1998 aktiv, schafften Warpath es, vier Alben herauszugeben und auch live eine Nummer zu sein. Nach internen Bandproblemen und dem Tod des damaligen Sängers Arnie wurde die Band auf Eis gelegt. 2015 meldeten sich Warpath dann wieder mit Liveshows und neuen Songs zurück. Zu Beginn noch mit Gründungsmitgliedern der Band. Von denen blieb dann bis zum Albumrelease von Bullets For A Desert Session 2017 nur noch Dirk „Dicker“ Weiss am Mikro übrig. Das Line-Up stabilisierte sich fortan. In gleicher Besetzung nahm man Bullets For A Desert Session und Filthy Bastard Culture auf. Zum 30. Jubiläum der Band (da wurden großzügig auch die Zeiten der Nichtexistenz mitgerechnet) veröffentlichte man mit Innocence Lost (30 Years Of Warpath) eine Compilation.

Nun hat man sich zum Vorgänger rund dreieinhalb Jahres Zeit gelassen. Auch dieses Mal hat sich im Line-Up wieder etwas verändert. Für den ausgeschiedenen Gitarristen Flint Razorhead rückten mit Roman Spinka und Claudio Illanes gleich zwei Saitenzauberer nach.

Das neue Album Disharmonic Revelations erscheint, wie gewohnt, bei Massacre Records. Erhältlich sein wird es ab dem 04.03.2022 als CD und auf weißem Vinyl (limitiert auf 500 Stück). Produziert, gemischt und gemastert wurde Disharmonic Revelations von Jörg Uken / Soundloge, der die Kunst verstanden hat, das Album roh und rau, aber ebenso modern klingen zu lassen.

Zum ersten Mal im Zwei-Gitarren-Outfit geht es hier natürlich schwer zur Sache. Für mich klingt es irgendwie voller, was bei zwei Gitarren ja nicht ungewöhnlich ist. Für die Gitarrensoli auf Scars, MMXX und Egos Aspire hat man mit Rafael Dobbs (Detraktor) sogar noch jemanden als Gastmusiker angeheuert.

Wie gesagt, massiver, gewaltiger Gitarrensound macht dieses neue Warpath Album aus, über allem thront jedoch, wie könnte es anders sein, Dirk „Digger“ Weiss mit seinem Goldkehlchen. Ich gehe mal davon aus, dass das Goldkehlchen nach dem Einspielen der Vocals ein Rotkehlchen war.

Ob Disharmonic Revelations nun eine disharmonische Offenbarung ist, sei mal dahin gestellt. Eine Offenbarung ist das Album aber auf jeden Fall. Eine Offenbarung in der Hinsicht, dass sich eine Band mit zunehmendem Alter noch einmal steigern kann. Das sehe ich hier ganz klar. Das erlebt man bei einigen alten Thrashkapellen (vor allem aus dem Ruhrpott) nicht mehr unbedingt. Da gibt es doch einige der früheren Helden, die heute nur noch ein Abklatsch ihrer selbst sind … Nennungen spare ich mir jetzt und gehe auch nicht auf weitere Verwerfungen solcher Bands ein.

Ein Abklatsch ihrer selbst zu sein, davon sind Warpath weit entfernt. Sie variieren mit den Songs zudem ungemein. Krachende Thrashern wie The Last One, Parasite oder auch Resurrection stehen Knochenmühlen wie Vision And Reality oder MMXX entgegen. Doomige / Sludge Elemente gibt es in Songs wie Decisions Fall oder The Unpredictable Past.

Die diversen Spielarten des Metals werden von Dirk „Digger“ Weiss gesanglich wunderbar ausgelotet, indem er von Growls über Shouts bis hin zu Clear Voices verschiedene Facetten bedient.

Live sind Warpath eine Wucht, davon durfte ich mich bereits persönlich überzeugen. Warpath werden Anfang März anlässlich der Veröffentlichung von Disharmonic Revelations eine kleine Tour machen. Die Termine seht ihr, indem ihr auf das Bild klickt. Warpath live solltet ihr euch nicht entgehen lassen.