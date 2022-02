Verlosung: ein „Not The End Of The Road“ Album der deutschen Glam Rock und Heavy Metal Band Kissin‘ Dynamite

Time For Metal und Napalm Records verlosen das neue Erfolgsalbum Not The End Of The Road der Glam Rock und Heavy Metal Band Kissin‘ Dynamite. Das Studioalbum hat nicht nur Eindruck in der Szene hinterlassen, sondern ist auch auf Platz 2 in den deutschen Albumcharts vorgedrungen.

Alle Informationen und unser Review zu Not The End Of The Road findet ihr direkt HIER!

Das Teilnehmen ist ganz einfach: Ihr müsst nur unten das Formular ausfüllen. Ob ihr gewonnen habt, erfahrt ihr durch eine persönliche E-Mail oder einen Blick in unsere News. Die Verlosung endet am 07.03.2022!

Time For Metal und Napalm Records wünschen allen Teilnehmern viel Glück!

Einsendeschluss

Monday 7th of March 2022 12:00:00 AM

Teilnahmeformular:

Hinweis: Für diesen Inhalt ist JavaScript erforderlich.