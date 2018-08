Zwei Tage vor dem Start des großen Motorsportfestivals Werner – Das Rennen 2018 auf dem Flugplatz Hartenholm gibt es noch eine kleine Überraschung für alle Werner-Fans, die schon 1988 die große Sause live miterlebt haben:

Am kommenden Wochenende fällt der Startschuss für „Werner – Das Rennen 2018“ (30.8.-2.9.). Und wer noch kein Ticket hat, sollte schnell eins kaufen (149 €; 49 € Jugendticket) oder einfach mal auf den Dachboden flitzen und in alten Kommoden wühlen. Es könnte sich lohnen, denn mit ungenutzten Tickets von 1988 bist du dabei und hast freien Zutritt zu Europas größtem Motorsportfestival auf dem Flugplatz Hartenholm. Wie geil ist das denn? Also Loide, auf geht´s, holt den Schuhkarton unterm Bett hervor und kramt die alten Alben raus, vielleicht habt Ihr Glück und findet ein Ticket von damals?

Heute ist natürlich alles top modern, mit digitalem Check-in Verfahren. Aber wo gehe ich hin, wenn ich ein ungenutztes Altticket vom Werner-Rennen 1988 habe?

Wenn du zu den glücklichen Findern gehörst, dann melde dich unter checkin@werner-rennen.de. Teile uns deinen bzw. den Namen des Besuchers sowie die alte Ticketnummer mit. Das Original-Ticket von damals bringst du bei Anreise mit zur Akkreditierung. Dort erhältst du dann ein aktuelles Ticket. Und es kostet dich gaaar nix! Keine Sorge: Das Ticket von damals bekommst du unversehrt zurück. Erstattungen von bereits erworbenen Tickets sind ausgeschlossen.

Story/ Interview:

Werner-Rennen 1988 – Original Ticket gefunden

Kaum zu glauben: Olaf Anacker (50) hat noch ein Original Ticket vom ersten Werner-Rennen 1988. Wie geht denn sowas? Damals brachte Olafs Mutter ihn und seinen Kumpel mit dem Auto zum Werner-Rennen nach Hartenholm, denn die Jungs wollten das ein oder andere Bierchen trinken. Doch beim Zeltaufbau wurde im Trubel alles vergessen, die Tickets blieben im Auto und Mutti war weg. Nützte ja nix, es musste ein neues Ticket her, 50 DM waren das damals, war aber jeden Pfennig wert, sagt Olaf. Das Original Ticket aus Muttis Auto wanderte in Olafs Fotoalbum.

Heute ist Olaf immer noch ein großer Werner Fan. Er ist mitlerweile Vater von einem eigenen und drei Stiefkindern. Er ist verwitwet und wohnt mit seiner neuen Partnerin in Kaiborstel, 8 km von Wacken entfernt. Olaf arbeitet als Kraftfahrer. Zum Werner-Rennen 2018 geht er diesmal nicht mit seinem Kumpel von damals, sondern mit seiner Partnerin. Beide sind beinharte Motorsport- und Metal Fans und waren dieses Jahr schon beim Wacken Open Air dabei.

Stolz hat Olaf uns sein Fotoalbum gezeigt, mit vielen Fotos vom Werner-Rennen damals und Zeitungsausschnitten. Was für ein Fan! Soviel Treue wird natürlich belohnt: Mit seinem Original Ticket von damals hat er freien Zutritt zum Werner Rennen! Was für ein Hammer-Deal, freut sich Olaf.

Kommentare

Kommentare